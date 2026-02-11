李四川3月投入新北市長選戰　藍小雞力挺：盼守住最大執政直轄市

▲台北市副市長李四川 。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／新北報導

台北市副市長李四川今（11日）正式宣佈，已經向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭副市長，3月將全心投入新北市長選舉。對此，新北市議員陳偉杰表示，基層對於李四川的反應都一致認為眾望所歸、實至名歸，盼與黨內及藍白協調後，為在野陣營守住全台最大執政直轄市。

李四川指出，自己是新北市民，過去這段時間很感謝許多新北市民在好幾份民調中的支持，「我當然有感，也應該當仁不讓。我做過行政院秘書長及三個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實我也有自己的想法，只是從沒想過，有一天能有機會去做成這些事。」

李四川宣布，3月開始會回到他熟悉的新北市，若是能夠獲得國民黨的提名，也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式，「了解我的人都知道，做了決定以後，我是一個全力以赴的人。」

陳偉杰表示，李四川擔任過三個直轄市副市長，有最豐富的經驗和最高的人氣，對於李四川即將投入新北市長選舉，基層的反應都一致認為眾望所歸、實至名歸，希望後續黨內協調及黨外藍白合作的溝通，都能順利迅速地完成，讓李四川能夠無後顧之憂，為在野陣營守住全台最大執政直轄市。

新北市議員江怡臻也表示，李四川歷任三個直轄市副市長，也有黨秘書長與行政院秘書長的經歷，是新北市進一步茁壯成長的最佳人選之一。她無論在新北市府工作或擔任新北議員，都時常受到李四川的照顧與指點，非常樂見李四川願意承擔。

江怡臻說，目前藍營兩位人選都正式表態，期待提名盡快拍板，大家為新北的未來全力以赴。

爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷也表示，他前天就在在汐止掛上一個看板，上面寫著新北就愛李四川，成為李四川在新北的首面露出看板，這也是獻上他對前長官李四川的祝福。目前以各家民調來看，李四川的民調都是第一名，可見李受到新北人的愛戴，所以才將看板寫上「新北就愛李四川」。

何元楷也說，祝福他在北市府的前長官李四川步步高升。不管是在經驗上還是各方面，他相信李四川都能為新北拚下繁榮，為新北拚下幸福。「川伯加油！新北就愛李四川！」。

