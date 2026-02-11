毒駕女撞死警所長！律師喊「可教化」　父悲痛罵：你們帶回家教

▲女毒蟲衝撞拖行害死所長劉宗鑫。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

31歲女毒蟲陳嘉瑩2024年9月違停拒檢，還開車衝撞、拖行土城分局清水派出所所長劉宗鑫，導致劉男殉職。開庭時，陳女辯護律師指稱劉宗鑫當時的搜索行為不合法，認為陳女還可教化，一番話讓劉父昨日氣得離席，喊話將劉女判處死刑，並於今（11日）庭後受訪時，悲憤痛罵「覺得可教化你們帶回家教化！」

回顧案情，陳女於2024年9月30日深夜10點多，涉嫌吸食安非他命、愷他命與依托咪酯電子煙後，駕駛1輛權利車違停在新北地檢署偵查大樓外的紅線區，帶隊巡邏經過的劉宗鑫發現她的車牌已被註銷，上前盤查，懷疑陳女包包裡有毒品。

陳女心虛拒下車受檢，開車想逃離，劉宗鑫把手伸入駕駛座車窗，抓握方向盤想制止，陳女猛踩油門疾駛，拖行劉男200多公尺，車身左側擦撞施工護欄，劉男遭劇烈撞擊慘死。

死者父親劉祉源昨天庭後向國民法官合議庭遞交書面陳情，針對被告是否具教化可能，劉父質疑現行鑑定與量刑制度，認為僅以「可教化」作為免死理由，對被害人及社會安全極不負責。他直言，無人能保證被告未來不再犯案，相關鑑定程序亦不應任由被告反覆申請，直到取得有利結果。

今下午開庭結束後，劉父受訪仍忿忿難平，痛罵「覺得可教化你們帶回家教化！」他認為陳女有多次毒品前科，要完全戒毒很困難，何況現今社會的重案，他從未聽過教化成功的例子，完全無法認同這種「可教化」的說法。

▼所長老父慟喊不要錢，「只求判她死刑」。（圖／記者陳以昇翻攝）