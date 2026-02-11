陸7歲胖弟和父親約定跳繩減肥　上網求讚「一個跳一下」...獲180萬讚

▲小胖弟「糖豆」的父親和他約定跳繩運動並減肥。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

山東一名7歲的小胖弟「糖豆」寒假作業是一天跳100下跳繩，父親為了孩子的健康著想，心想可以將此機會鼓勵孩子減肥，便和兒子約定每減1斤（0.5公斤，下同）就獎勵他10元（人民幣，下同），同時，這名父親還跟兒子商量，把影片發到網路上，只要獲得一個讚，就多跳一下，沒想到，短短兩三天，就獲得180萬個讚，直讓兩人看傻眼。

《極目新聞》報導，「糖豆」的父親何先生介紹，自己在山東臨沂經營麻辣燙生意，兒子跟隨老人在老家江蘇連雲港生活，寒假期間把他接來身邊。「糖豆」今年7歲，身高1.32米（132公分），體重達到90斤（45公斤）。

在寒假作業的「助力」下，何先生想讓「糖豆」養成鍛鍊身體的習慣，順便減肥，便和孩子約定，到開學前，每減肥0.5公斤就給糖豆10元零用錢，兩人還拍攝影片紀錄，影片在網路上收到多少個讚，就跳繩多少個。

何先生影片公開第一天，就收到150個讚，「糖豆」也兌現諾言跳了150下。沒想到，這激勵做法受到不少網友支持，截至10日上午11時，影片已達到180.2萬個讚。

何先生表示，網友按下50萬個讚的時候，他便對著糖豆開玩笑地說，「你得跳到結婚的時候了，他當時有點不想跳。」為了孩子的身體健康著想，也希望給孩子樹立答應的事情一定要做完的觀念，和先生想督促他堅持跳下去，「平時他可以跳100至200下，現在給他定一天跳繩300下的目標，讓他分組進行。」