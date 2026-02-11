郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

▲郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨團今（11日）表示，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最最最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。對此，前立委郭正亮表示，現在針對已發生的事，提醒國民黨要有策略調整，民眾黨也會算自己的利益，國民黨不要以為民眾黨永遠是你的票，民眾黨絕不會想得罪美國。他強調，應該跟韓國總統李在明一樣，試圖在中國、美國乃至日本找空間，國民黨為什麼不這樣做？現在做到讓好像是反美政黨，這個就嚴重了，在台灣政治這個氛圍出來，對國民黨會很不利。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，自己必須提醒，國民黨不要以為民眾黨每個案子都配合，坦白講民眾黨對兩岸真的沒有這麼熱衷，他們可能會比較像蔣萬安，會找可以合作的對象。

郭正亮表示，賴清德講話從來不算話，言行都不一致，自己沒有任何期待，現在只針對已經發生的事，提醒國民黨要有策略的調整，民眾黨也會算自己的利益，可能個別合作依議題而定，有時候綠白合、有時候藍白合，柯文哲講過這樣的話，而且這個意見本來就有人在主張。

郭正亮直言，自己的意思是說，國民黨不要以為民眾黨永遠是你的票，尤其民眾黨絕不會想得罪美國，因為不往兩岸，幹嘛得罪美國？所以真的要考慮清楚，如果被扣一個帽子刷不掉，很麻煩的，就是親中反美。

郭正亮說，其實馬英九過去的路線才是對的，應該跟韓國總統李在明一樣，試圖在中國大陸、美國乃至日本找空間，韓國不就是這樣？國民黨為什麼不這樣做？現在做到讓人家覺得好像是反美政黨，這個就嚴重了，自己覺得在台灣政治這個氛圍出來，對國民黨會很不利。

郭正亮強調，政治不是是非對錯而已，自己也覺得高市早苗路線是錯的，但三分之二勝選，有什麼辦法？政治是勝負結果定江山，台灣民意還沒有覺醒，就會陷在裡面，現在民眾黨就是要拖出這個氛圍，藍委吳宗憲也說未來民眾黨玩法會靈活很多，國民黨真的要有因應的想法。