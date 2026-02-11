輝達完成簽約　翁震州稱李四川狀況外還參選「騙全民」！

政治中心／綜合報導

輝達落腳北士科完成簽約，外傳即將投入新北市長選戰的台北市副市長李四川於發言時強調「謝謝團隊支持、議會、中央內政部和所有市民的支持，促成輝達到北市。」這句話卻被民進黨新北市議員翁震州抓到話柄，翁震州表示，李四川「沒做功課」，「原本的輝達本來就在北市基湖路啊！什麼促成輝達到北市？」翁震州更拿出之前的媒體報導表示，李四川2024年說自己未來絕對不會參選，2025年底卻說一定登記參加初選，根本是「騙全民」，「沒誠信」！

翁震州議員一共發了五張圖表示，

第一、輝達總部座落台北市並不是台北市府的功勞。

輝達早就在內湖基湖路上，是輝達想就近留在台北市，蔣萬安、李四川只是割稻尾，什麼都沒做！黃仁勳五月宣布總部要繼續留在北市，一事無成的北市府拖了五個月，因新光人壽主動解約才落幕。

第二、李四川不僅毫無功勞，還連續狀況外。包括：

李四川聲稱新壽要跟市府要求百億，被新光打臉。事實是新壽根本是要求輝達付錢，而不是跟市府要錢，李四川是胡說八道。而李四川當初聲稱市府要發函給新壽「合意解約」，當時就被法界打臉，如果新壽提告，進入訴訟後勝負難料，時間拖更長。

第三、李四川歷來擔任副市長，輔佐的市長滿意度都是全國倒數。

2019年李四川擔任高雄市長韓國瑜副手，韓國瑜施政滿意度全國倒數第一，後來看守市府，還看守到韓國瑜被罷免。2025年李四川擔任最有錢、資源最豐富的首都副市長，蔣萬安施政滿意度卻是全國倒數第三。所以除了李四川專找無能的市長輔佐之外，李四川個人的市政能力一點都不強，滿意度都在最後幾名徘徊。

第四、李四川沒有資安意識，也沒有性別意識，還對市民缺乏同理心

1、李四川引進中國機器狗，沾沾自喜拍影片，台北市民生活全都露，毫無資安觀念。

2、李四川上節目講廢話，卻預設年輕女性會聽不懂，對女性展露歧視，引起女主持人白眼。

3、硬拆公館圓環公車地下道，造成新北通勤族塞車，動線混亂、值班警力倍增，李四川卻聲稱只會慢幾秒，完全忽視通勤族的辛苦。

第五、李四川參選新北市長是騙全民！

2024年李四川接受專訪，聲稱自己「未來絕不參選」，但2025年底竟改變說法，說「國民黨有初選我一定會登記」！如此沒有誠信的人，要如何讓新北人相信他？

下面的網友也紛紛留言：「差點搞砸現在還邀功」、「輝達只是總部遷移」打臉李四川。

翁震州臉書連結

https://www.facebook.com/share/p/19z7iPMJXm/