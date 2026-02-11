「吃完1美食」台灣秒勝出　觀光客點頭：日本的可以拿去丟掉

▲一票人認同，台灣的鍋貼比日本煎餃好吃。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

台人就愛鍋貼金黃酥脆，尤其一口咬下內餡爆汁，就有網友坦言，台灣鍋貼比日本煎餃好吃多了！文章引發大票網友討論，「老實說台灣食物全面完勝日本」、「覺得八方雲集跟四海遊龍屌打日本全部的煎餃」；還有人直呼，「隨便一家路邊鹹酥雞也打敗日本唐揚雞」。

一名網友在Threads發文，坦言自己吃過日本煎餃後，還是最愛台灣鍋貼的焦脆外皮與飽滿內餡。雖然開頭強調「沒有要引戰」，但美食話題向來敏感，貼文迅速吸引大批網友留言。

多數人都點頭直呼，「台灣章魚燒也好吃很多」、「章魚燒、水餃、包子、紅豆餅跟可麗餅，我覺得也是台灣比較好吃」、「老實說台灣食物全面屌打日本」、「日本的絞肉類出品9成都難吃」、「台灣真的好吃太多，但就很奇怪去日本吃拉麵，明知道不會很好吃，還是會點煎餃」、「台灣隨便一家路邊鹹酥雞也屌打日本唐揚雞」。

日本人也點頭：台灣鍋貼真的好吃

多數網友力挺台灣小吃勝出，「對在日本的台灣人來說，八方雲集可能是世界上最好吃的水餃鍋貼」、「日本最好吃的是白飯」、「帶日本朋友來台灣吃八方雲集，他們說日本的可以拿去丟掉」、「日本在住5年。認同+1」、「真心覺得八方雲集跟四海遊龍屌打日本全部的煎餃」。