李四川宣布爭取新北市長提名　蘇巧慧：無論對手是誰都已做好準備

▲蘇巧慧赴新店建國、仁愛市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北副市長李四川今（11日）表示，已經向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長，感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持，「我當然有感，也應該當仁不讓」。對於最大敵手李四川投入新北市長選舉，民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，大家的面試官都一樣是400萬新北市民，「無論對手是誰，我們都已做好準備，會不斷用更創新、更貼心的政策，讓更多市民支持蘇巧慧」。

李四川指出，自己是新北市民，過去這段時間很感謝許多新北市民在好幾份民調中的支持，「我當然有感，也應該當仁不讓。我做過行政院秘書長及三個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實我也有自己的想法，只是從沒想過，有一天能有機會去做成這些事」。

李四川宣布，3月開始會回到他熟悉的新北市，若是能夠獲得國民黨的提名，也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式，「了解我的人都知道，做了決定以後，我是一個全力以赴的人」。

對此，蘇巧慧表示，大家的面試官都一樣，就是400萬新北市民，因此她從參選以來就按照規劃好的節奏，陸戰與空戰並重，除了帶領新北隊深入大街小巷，握到每一雙手，也以派報文宣和網路影片方式提出「六大福利政見」，為市民減輕家庭負擔。

蘇巧慧強調，「無論對手是誰，我們都已做好準備，會不斷用更創新、更貼心的政策，讓更多市民支持蘇巧慧」。