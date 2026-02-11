　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／女毒蟲拖行派出所長奪命　新北院國民法官判死刑！

記者黃哲民、陳以昇／新北報導

女毒蟲陳嘉瑩前年（2024年）涉吸毒開車，為甩脫時任新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫盤查，疾駛拖行劉男撞擊施工護欄身亡，陳女到案被羈押至今，還在看守所內產子，新北地院選任國民法官連續審理4個工作天，今（11日）依殺人等多項罪名判決死刑，褫奪公權終身，可上訴。

▲▼快訊／女毒蟲抓到了！派出所長遭「開車拖行」殉職　現場影片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲女毒蟲陳嘉瑩（左圖）拒絕臨檢，派出所長劉宗鑫盤查時遭陳女開車拖行、撞擊施工護欄殉職（右）。（資料照／記者陸運陞翻攝）

劉男父母與遺孀在警界與聲援團體支持下，每庭必到旁聽，劉母昨更當庭哭得肝腸寸斷，泣訴想念兒子時，「只能抱著宗鑫生前穿過的衣服，聞著熟悉味道，彷彿他還在」，劉男的2個未滿10歲幼女也出庭說想念爸爸，更說自己若被車子撞到，就可以「到天上去陪爸爸，因為爸爸在那邊會很孤單」。

劉父昨老淚縱橫說兒子遺體「五臟俱裂、血肉模糊」，自豪兒子為正義犧牲，「英勇事蹟，將永存警史、永留我們家史」，他氣憤陳女泯滅人性、殘忍冷血，請求合議庭判處最嚴厲之刑、「還我兒公道！告慰我兒英靈！」今上午最後開庭時，劉父更當庭下跪，請求判處陳女死刑。

▲▼劉宗鑫的父親劉祉源10日到新北地院出庭，請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑，劉宗鑫2名年幼女兒也出庭述說想念父親。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉宗鑫的父親劉祉源（中）出庭請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑。（圖／記者黃哲民攝）

劉父表示自己從警30多年，「頂天立地，只有跪天跪地跪父跪母」，但他願跪求合議庭，並連著磕頭好幾次，悲痛為兒子伸張公義，陳女起身想向劉家道歉，劉母斷然拒絕，劉父更說不要賠償，只要一命還一命，「不然我給妳下跪，妳把宗鑫的命還給我！」

本案發生於2024年9月30日深夜10點多，32歲陳女當時涉嫌吸食安非他命、愷他命與依托咪酯電子煙後，駕駛1輛權利車違停在新北地檢署偵查大樓外的紅線區，帶隊巡邏經過的劉宗鑫發現她的車牌已被註銷，上前盤查，懷疑陳女包包裡有毒品。

陳女心虛拒下車受檢，開車想逃離，劉宗鑫把手伸入駕駛座車窗，抓握方向盤想制止，陳女猛踩油門疾駛，劉男猝不及防，接連拽住陳女衣領、手臂，喝令陳女停車，陳女持續加速並蛇行，拖行劉男200多公尺，車身左側擦撞施工護欄，劉男遭劇烈撞擊慘死。

▲▼新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉宗鑫（右圖）擔任新北市土城警分局清水派出所所長時，盤查女毒蟲陳嘉瑩遭對方開車拖行撞擊施工護欄（左圖），傷重殉職。（資料照／記者陳以昇翻攝）

警方從劉男佩戴的密錄器迅速鎖定陳女，隔天（10月1日）上午5點多，查獲陳女躲在土城區中央路二段的朋友家。檢方偵辦認定陳女明知身穿制服的劉男是執勤警官，仍故意加速拖行並故意衝撞護欄，起訴陳女涉犯殺人罪嫌。

新北地院選任國民法官參審，從本月（2月）6日起連續審理。陳女否認意圖殺人，辯稱驚慌想逃，劉男抓她衣服影響她開車，她以為起步後，劉男會鬆手，不知劉男會因此喪生。陳女在押期間產下一子，聲稱案發時不知自己懷孕已5個月，很想看看兒子。

辯護律師團質疑劉男盤查時違法搜索，檢方聲請勘驗劉男的密錄器畫面顯示，劉男看到陳女打開的包包裡疑似藏有毒品，要陳女下車配合檢查，代表劉男基於合理懷疑、依法執行公務。

▲▼土城清水派出所所長劉宗鑫殉職，同仁列隊敬禮，送所長最後一程。（圖／記者陳以昇攝）

▲劉宗鑫因公殉職，移靈時，派出所同仁列隊敬禮，送所長最後一程。（資料照／記者陳以昇攝）

檢方並指陳女審理時聲稱想自首，但案發後與朋友的對話，卻是要朋友來接應逃走、設法帶走棄置路邊車內的毒品等物，陳女被妹妹傳訊息質問「妳瘋了嗎」、「你把人撞死」等語，陳女回稱「因為他硬要找我麻煩，我不想被冤枉」。

此外，陳女在押期間，宣稱劉男「不是我的親人，很難對他有難過情緒」，並說妹妹要她抄寫佛經懺悔、她其實不想寫。

檢方主張陳女狡辯，且2014年到2024年，共6次因毒品案被勒戒、判刑紀錄，本案發生前4個月內，密集跟毒友分享、交易毒品，這正是陳女本案拒檢、拖行劉男致死的動機之一。

辯方認為本案審理陳女有無涉犯殺人罪，檢方不該用陳女已獲不起訴的吸毒案情影響審理。陳女當庭不敢正視劉家2老，但狀似委屈說並非不想道歉，而是對方家屬太激動，她不敢再道歉，她也不是不懂得難過，因她吃很重的身心科藥物，沒什麼情緒起伏，不代表她沒悔意。

陳女強調：「我有寫經書，只是沒寄出去（給家屬）。」旁聽席頓時傳出幾道不以為然的哼聲。陳女還反駁檢方說她2024年再犯吸毒，「但是111年呢？112年呢？」她絕沒持續吸毒，而是離婚後才重新吸毒。

今上午開庭最後陳述時，陳女求國民法官能判她有期徒刑、有機會彌補自己犯的錯，她聲稱「活著沒有比死了快樂」，希望在獄中多學一點技藝，出獄到各慈善團體做公益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！　校方慟：全力關懷家屬
「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼
2檔股「抓去關」新名單！
快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府：已拔官嚴懲
女毒蟲死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人
快訊／女毒蟲一聽被判死刑...當場腿軟癱坐椅上
快訊／陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

彰化逆子持鐮刀狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴國民法官審理

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

拖行派出所長奪命！女毒蟲喊：以為會鬆手　一聽遭判死腿軟癱坐椅上

騎士違規被檢舉嗆「被我抓到你就死定」　網友瘋狂自首：是我！

陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲到

春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

彰化逆子持鐮刀狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴國民法官審理

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

拖行派出所長奪命！女毒蟲喊：以為會鬆手　一聽遭判死腿軟癱坐椅上

騎士違規被檢舉嗆「被我抓到你就死定」　網友瘋狂自首：是我！

陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲到

春節用電大整備！台電啟動高雄專案檢測　確保交通醫療不中斷

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

日女偶像零下穿泳裝挨轟　「道歉後加碼公開拍賣」再掀議

「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

出門總是拖拖拉拉？ 「5招」教你擺脫遲到　打造準時體質

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

胡凱兒台北演唱會秒殺「宣布唱進台中、高雄」　預告重現髮片畫面

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

彰化逆子持鐮刀狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴國民法官審理

【烏龜咬人怎麼辦？】飼主拿布偶示範下場　本尊全程目睹嚇到落跑

社會熱門新聞

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

即／女毒蟲拖行派出所長奪命　一審判死刑

即／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩...強勢拘捕98人

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

快訊／捲高金素梅涉貪案！　Matzka岳父遭聲押禁見

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

驚悚畫面曝！憲兵自撞分隔島翻車身亡

瞞男友出國！護照被她塗黑　下場慘了

更多熱門

相關新聞

彰化逆子狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴

彰化逆子狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴

鹿港去年10月發生一起駭人聽聞的逆倫血案，一名56歲謝姓男子疑似情緒失控，不滿86歲老母親找朋友來家裡聊天，竟當場咆哮趕人，隨後更拿起農用鐮刀朝母親瘋狂揮砍，導致老婦人身中58刀、當場倒臥血泊身亡。彰化地檢署近日偵結，依涉殺人罪嫌將謝男起訴，全案將交由國民法官審理。

所長兒被拖行殉職！父當庭下跪求法官判死刑

所長兒被拖行殉職！父當庭下跪求法官判死刑

慟警兒執勤遭拖行死　母悲：彷彿他還在

慟警兒執勤遭拖行死　母悲：彷彿他還在

嫌童聲吵！男持競賽氣槍掃射幼兒園

嫌童聲吵！男持競賽氣槍掃射幼兒園

失聯移工化身DJ販毒　南投警跟監逮人

失聯移工化身DJ販毒　南投警跟監逮人

關鍵字：

殺人國民法官密錄器毒品佛經

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面