快訊／女毒蟲拖行派出所長奪命　新北院國民法官判死刑！

記者黃哲民、陳以昇／新北報導

女毒蟲陳嘉瑩前年（2024年）涉吸毒開車，為甩脫時任新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫盤查，疾駛拖行劉男撞擊施工護欄身亡，陳女到案被羈押至今，還在看守所內產子，新北地院選任國民法官連續審理4個工作天，今（11日）依殺人等多項罪名判決死刑，褫奪公權終身，可上訴。

▲女毒蟲陳嘉瑩（左圖）拒絕臨檢，派出所長劉宗鑫盤查時遭陳女開車拖行、撞擊施工護欄殉職（右）。（資料照／記者陸運陞翻攝）

劉男父母與遺孀在警界與聲援團體支持下，每庭必到旁聽，劉母昨更當庭哭得肝腸寸斷，泣訴想念兒子時，「只能抱著宗鑫生前穿過的衣服，聞著熟悉味道，彷彿他還在」，劉男的2個未滿10歲幼女也出庭說想念爸爸，更說自己若被車子撞到，就可以「到天上去陪爸爸，因為爸爸在那邊會很孤單」。

劉父昨老淚縱橫說兒子遺體「五臟俱裂、血肉模糊」，自豪兒子為正義犧牲，「英勇事蹟，將永存警史、永留我們家史」，他氣憤陳女泯滅人性、殘忍冷血，請求合議庭判處最嚴厲之刑、「還我兒公道！告慰我兒英靈！」今上午最後開庭時，劉父更當庭下跪，請求判處陳女死刑。

▲劉宗鑫的父親劉祉源（中）出庭請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑。（圖／記者黃哲民攝）

劉父表示自己從警30多年，「頂天立地，只有跪天跪地跪父跪母」，但他願跪求合議庭，並連著磕頭好幾次，悲痛為兒子伸張公義，陳女起身想向劉家道歉，劉母斷然拒絕，劉父更說不要賠償，只要一命還一命，「不然我給妳下跪，妳把宗鑫的命還給我！」

本案發生於2024年9月30日深夜10點多，32歲陳女當時涉嫌吸食安非他命、愷他命與依托咪酯電子煙後，駕駛1輛權利車違停在新北地檢署偵查大樓外的紅線區，帶隊巡邏經過的劉宗鑫發現她的車牌已被註銷，上前盤查，懷疑陳女包包裡有毒品。

陳女心虛拒下車受檢，開車想逃離，劉宗鑫把手伸入駕駛座車窗，抓握方向盤想制止，陳女猛踩油門疾駛，劉男猝不及防，接連拽住陳女衣領、手臂，喝令陳女停車，陳女持續加速並蛇行，拖行劉男200多公尺，車身左側擦撞施工護欄，劉男遭劇烈撞擊慘死。

▲劉宗鑫（右圖）擔任新北市土城警分局清水派出所所長時，盤查女毒蟲陳嘉瑩遭對方開車拖行撞擊施工護欄（左圖），傷重殉職。（資料照／記者陳以昇翻攝）

警方從劉男佩戴的密錄器迅速鎖定陳女，隔天（10月1日）上午5點多，查獲陳女躲在土城區中央路二段的朋友家。檢方偵辦認定陳女明知身穿制服的劉男是執勤警官，仍故意加速拖行並故意衝撞護欄，起訴陳女涉犯殺人罪嫌。

新北地院選任國民法官參審，從本月（2月）6日起連續審理。陳女否認意圖殺人，辯稱驚慌想逃，劉男抓她衣服影響她開車，她以為起步後，劉男會鬆手，不知劉男會因此喪生。陳女在押期間產下一子，聲稱案發時不知自己懷孕已5個月，很想看看兒子。

辯護律師團質疑劉男盤查時違法搜索，檢方聲請勘驗劉男的密錄器畫面顯示，劉男看到陳女打開的包包裡疑似藏有毒品，要陳女下車配合檢查，代表劉男基於合理懷疑、依法執行公務。

▲劉宗鑫因公殉職，移靈時，派出所同仁列隊敬禮，送所長最後一程。（資料照／記者陳以昇攝）

檢方並指陳女審理時聲稱想自首，但案發後與朋友的對話，卻是要朋友來接應逃走、設法帶走棄置路邊車內的毒品等物，陳女被妹妹傳訊息質問「妳瘋了嗎」、「你把人撞死」等語，陳女回稱「因為他硬要找我麻煩，我不想被冤枉」。

此外，陳女在押期間，宣稱劉男「不是我的親人，很難對他有難過情緒」，並說妹妹要她抄寫佛經懺悔、她其實不想寫。

檢方主張陳女狡辯，且2014年到2024年，共6次因毒品案被勒戒、判刑紀錄，本案發生前4個月內，密集跟毒友分享、交易毒品，這正是陳女本案拒檢、拖行劉男致死的動機之一。

辯方認為本案審理陳女有無涉犯殺人罪，檢方不該用陳女已獲不起訴的吸毒案情影響審理。陳女當庭不敢正視劉家2老，但狀似委屈說並非不想道歉，而是對方家屬太激動，她不敢再道歉，她也不是不懂得難過，因她吃很重的身心科藥物，沒什麼情緒起伏，不代表她沒悔意。

陳女強調：「我有寫經書，只是沒寄出去（給家屬）。」旁聽席頓時傳出幾道不以為然的哼聲。陳女還反駁檢方說她2024年再犯吸毒，「但是111年呢？112年呢？」她絕沒持續吸毒，而是離婚後才重新吸毒。

今上午開庭最後陳述時，陳女求國民法官能判她有期徒刑、有機會彌補自己犯的錯，她聲稱「活著沒有比死了快樂」，希望在獄中多學一點技藝，出獄到各慈善團體做公益。