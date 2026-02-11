　
民生消費

萊爾富抽出壓軸「台積電股票」市值192萬！2/25再抽2名輝達股票

▲萊爾富抽台積電股票壓軸開獎，同步推出「ZANMANG LOOPY」周邊。（圖／業者提供）

▲萊爾富抽「台積電股票」壓軸開獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

萊爾富「馬年發財卡抽股票活動」今（11）日下午3點舉行第5波公開直播抽獎，在律師全程見證下，抽出最後一名台積電股票得主，幸運編號為「0660347」，依收盤價估算，單張市值約新台幣192萬元，實際價值以股票贈與轉帳前一日收盤價為準。

萊爾富自2024年推出「金蛇年發財卡」以來，已累計誕生28位台積電股東。此波「馬年發財卡抽股票活動」將持續至2月22日，仍有機會搶好運；2月25日還將加碼抽出兩位輝達（NVIDIA）股票得主。

業者提醒，中獎名單預計2月12日於官網公告，中獎者需自行下載「機會中獎回函」，並於2月26日前完成寄送及相關文件，以利後續股票贈與轉帳作業，想拚科技股的民眾務必把握期限。

▲▼萊爾富抽台積電股票壓軸開獎，同步推出「ZANMANG LOOPY」周邊。（圖／業者提供）

▲萊爾富春節檔期也迎來高人氣角色「ZANMANG LOOPY」。（圖／業者提供）

除了抽股票話題，萊爾富春節檔期也迎來高人氣角色「ZANMANG LOOPY」，即日起至3月3日，全台門市推出16款限定周邊與商品，並打造12家「ZANMANG LOOPY萌店」，從門市外觀、櫥窗到內部空間全面粉紅化，成為春節期間打卡焦點。活動期間，消費不限金額，即可加購保冷袋、絨毛吊飾、公仔盲盒與多款季節公仔。

在吃喝方面，ZANMANG LOOPY也現身麵包與飲品包裝，包含多款夾心吐司、草莓系甜點與聯名奶茶，Hi café與果C果昔杯身同步換上限定設計，吸睛度十足。另提供Life-ET插畫列印服務，共6款圖樣可選，讓粉絲把萌度直接帶回家，春節與情人節一次滿足。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

毒駕女撞死警所長！律師喊「可教化」　父悲痛罵：你們帶回家教
淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」全曝光！
2巨鼠從天而降！　客人狂逃
萊爾富抽出壓軸「台積電股票」得主！　市值192萬
23歲雙胞胎遭輾1死1傷　後方哥哥目睹嚇到無語
蔡尚樺主持尾牙「開衩到大腿根」　同框大咖男星：屋頂要掀翻
無法「甲你攬牢牢」！李四川請辭　蔣萬安：開放大家點歌

外送平台「過年訂披薩」成長46%　輸入優惠碼最高折150元

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

金刻獎肯定！光澤醫美引領質感時代　犬系男神製造機啟動

過年吃鍋味道纏身？神級家電Panasonic電子衣櫥新登場「3大救援術」讓衣物無限復活

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

頂呱呱現省55元！速食店優惠整理　肯德基買1送1

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

每天中午都想來一份！老顧客吃不膩的古早味排肉便當　藏著三代人的熟悉味道

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

外送平台「過年訂披薩」成長46%　輸入優惠碼最高折150元

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

金刻獎肯定！光澤醫美引領質感時代　犬系男神製造機啟動

過年吃鍋味道纏身？神級家電Panasonic電子衣櫥新登場「3大救援術」讓衣物無限復活

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

頂呱呱現省55元！速食店優惠整理　肯德基買1送1

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

每天中午都想來一份！老顧客吃不膩的古早味排肉便當　藏著三代人的熟悉味道

桂圓紅棗茶也踩雷？研究：一杯含糖飲恐讓生理年齡老4.6歲

高市早苗大勝！調查揭76%日本人認為「日中關係沒必要改善」

永慶加盟四品牌中台灣尾牙斥鉅資打造　巨星藝人輪番助陣、豪抽420萬

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

客機故障迫降「衝出跑道墜海」！　機翼斷裂55人全幸運生還

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平　561公里高空清晰入鏡

重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

百駿圖到東亞地緣政治　故宮南院推出馬年系列展

謝國樑2市場發1元紅包　民眾排隊搶沾喜氣

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

【烏龜咬人怎麼辦？】飼主拿布偶示範下場　本尊全程目睹嚇到落跑

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊

萊爾富抽出「台積電股票」得主！市值192萬

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

老顧客吃不膩的古早味排肉便當

全家買玫瑰享「拿鐵買1送1」　7-11情人節可可買2送2

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市

頂呱呱現省55元！速食店優惠整理　肯德基買1送1

全家「貓之日」萌翻登場巨貓現身

神級家電Panasonic電子衣櫥「3大救援術」讓衣物無限復活

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

萊爾富台積電股票

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

