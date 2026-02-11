萊爾富抽出壓軸「台積電股票」市值192萬！2/25再抽2名輝達股票

▲萊爾富抽「台積電股票」壓軸開獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

萊爾富「馬年發財卡抽股票活動」今（11）日下午3點舉行第5波公開直播抽獎，在律師全程見證下，抽出最後一名台積電股票得主，幸運編號為「0660347」，依收盤價估算，單張市值約新台幣192萬元，實際價值以股票贈與轉帳前一日收盤價為準。

萊爾富自2024年推出「金蛇年發財卡」以來，已累計誕生28位台積電股東。此波「馬年發財卡抽股票活動」將持續至2月22日，仍有機會搶好運；2月25日還將加碼抽出兩位輝達（NVIDIA）股票得主。

業者提醒，中獎名單預計2月12日於官網公告，中獎者需自行下載「機會中獎回函」，並於2月26日前完成寄送及相關文件，以利後續股票贈與轉帳作業，想拚科技股的民眾務必把握期限。

▲萊爾富春節檔期也迎來高人氣角色「ZANMANG LOOPY」。（圖／業者提供）

除了抽股票話題，萊爾富春節檔期也迎來高人氣角色「ZANMANG LOOPY」，即日起至3月3日，全台門市推出16款限定周邊與商品，並打造12家「ZANMANG LOOPY萌店」，從門市外觀、櫥窗到內部空間全面粉紅化，成為春節期間打卡焦點。活動期間，消費不限金額，即可加購保冷袋、絨毛吊飾、公仔盲盒與多款季節公仔。

在吃喝方面，ZANMANG LOOPY也現身麵包與飲品包裝，包含多款夾心吐司、草莓系甜點與聯名奶茶，Hi café與果C果昔杯身同步換上限定設計，吸睛度十足。另提供Life-ET插畫列印服務，共6款圖樣可選，讓粉絲把萌度直接帶回家，春節與情人節一次滿足。