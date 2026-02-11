　
印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2飛行員遇難　其餘11人失蹤

▲▼印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2死11失蹤。（圖／Instagram／@smart.cakrawala.aviation）

▲印尼一架小飛機遇襲墜毀。（圖／Instagram／@smart.cakrawala.aviation）

記者王佩翊／綜合報導

印尼南巴布亞省11日上午驚傳客機遭武裝分子槍擊墜毀！一架隸屬於智慧航空（Smart Air）、註冊編號PK-SNR的賽斯納208小飛機11日執飛塔納默拉至科羅威巴圖航線，當天上午10時38分準備降落時，卻突遭不明武裝人員開火攻擊而墜機，導致機上2名飛行員當場罹難，另外11名乘客包含1名嬰兒生死未卜。

根據kumparan報導，印尼政治、法律和安全事務統籌部發言人哈瓦那准將向媒體證實，「我們已收到初步通報，正在深入調查中。」他進一步表示，統籌部正等待當地相關單位回報更詳細的現場狀況。

報導指出，機長在遇襲後緊急發出求救訊息，「沒有訊號了，請追蹤我們的位置。我們在科羅威遭到槍擊。」隨後機長與乘客緊急逃入叢林避難。機上共載有13人，包括2名飛行員及11名乘客，其中一人為嬰兒。

不幸的是，11日下午1時26分傳來噩耗，確認2名飛行員均已身亡，目前搜救單位已取得兩組GPS定位座標，正全力搜尋其餘11名乘客下落。

印尼國家警察公關部門負責人伊西爾總監回應，警方已啟動跨部門協調機制，「團隊正趕赴現場，將儘速釐清事發經過與攻擊者身分。」

 
02/09 全台詐欺最新數據

印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2飛行員遇難　其餘11人失蹤

