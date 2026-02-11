東京、奈良爆麻疹案例！足跡遍及羽田機場、北海道　他發病前曾赴韓

▲確診男子足跡遍及羽田機場、新千歲機場、札幌市內等地。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本麻疹疫情持續擴散！北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診病患1月下旬曾在新千歲機場與札幌市內活動，恐與不特定多數民眾接觸；奈良縣同日也通報今年首例麻疹個案，患者為30多歲女性，感染源不明且無疫苗接種紀錄。

根據《讀賣新聞》報導，東京都9日宣布，一名30多歲男性患者確診麻疹。該名個案1月24日開始出現發燒症狀，26日上午從羽田機場搭機抵達新千歲機場，隨後入住札幌市內飯店至28日，期間曾到札幌市內多家餐廳用餐，28日下午才搭機返回羽田。該名男子1月中旬曾經飛往南韓。札幌市稍早於1月29日確認另一起麻疹病例。

奈良縣的30多歲女性患者則是1月29日開始發燒並出現關節疼痛，2月4日住院治療，9日經醫療機構通報後確診，目前症狀已逐漸改善。值得注意的是，她沒有出國旅遊史，也查無疫苗接種紀錄，感染途徑仍待釐清。她在1月28日至31日期間曾自行開車前往永旺夢樂城橿原、岡寺等地點。

由於麻疹傳染力極強，不僅會透過咳嗽、打噴嚏等飛沫傳播，還可經由空氣傳染擴散。北海道、札幌市與奈良縣當局緊急呼籲，民眾若出現發燒、皮疹等疑似麻疹症狀，務必立即就醫，並事先致電醫療機構告知相關接觸史，以免疫情進一步蔓延。