否認祕密進行核爆炸試驗　陸反嗆美是國際核秩序「最大亂源」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）近日在日內瓦的裁軍會議上透露，大陸曾於2020年6月展開核爆炸試驗。對此，大陸外交部反指美國是「國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源」，稱相關說法「毫無事實依據」，反對美國為自身重啟核試驗編造藉口。

狄南諾在日內瓦裁軍會議上全面闡述美國核軍控主張，呼籲中國加入多邊核軍控和戰略穩定對話，還還指控中方曾於2020年6月進行核爆炸試驗。

大陸外交部發言人林劍今（11）日於例行記者會上回應，美方立場了無新意，美國持續歪曲抹黑中國核政策，本質上是美謀求核霸權、推卸自身核裁軍責任的政治操弄，中方對此堅決反對。

林劍聲稱，美國是國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源；在軍控領域，美國放任《新削減戰略武器條約》到期失效，嚴重侵蝕大國互信，衝擊全球戰略穩定。

林劍批評，美方執迷於首先使用核武器政策，耗費兆美元升級「三位一體」核力量，打造全球反導系統，推進前沿部署戰略資產，在核不擴散問題上奉行「雙重標準」，破壞全球戰略平衡與穩定，損害國際和地區和平與安全。

「美國作為擁有龐大核武庫的國家，理應履行特殊、優先核裁軍責任，這是國際社會共識」，林劍說，在《新削減戰略武器條約》問題上，中方已多次闡明立場，希望美方順應國際社會期待，同俄羅斯恢復戰略穩定對話，討論條約後續安排。

林劍批評，美國指責中國展開核爆炸試驗，毫無事實依據，中方反對美國為自身重啟核試驗編造藉口。中方敦促美方重申五核國「暫停核試驗」承諾，維護全球禁止核試驗共識，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系。

林劍最後強調，中國始終堅持走和平發展道路，奉行自衛防禦核戰略，核政策保持長期穩定性，中國將繼續為維護國際和平與安全發揮建設性作用。