迎春顧治安！士林警迺夜市踩街反詐防竊　吉祥物陪宣導超吸睛

▲士林夜市驚見超萌警察吉祥物「帥寶、亮寶」現身。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

春節將至，士林夜市人潮提前湧現。為落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」主軸，士林分局配合115年春節安維工作，由許城銘分局長率領犯罪預防宣導團隊，並出動吉祥物「帥寶、亮寶」前往士林觀光夜市踩街宣導，提醒民眾防詐、防竊及注意交通安全，讓大家安心過好年。

宣導過程中員警沿途發放紅包袋、防竊明信片及防竊貼紙等宣導品，吸引不少逛夜市民眾爭相索取。宣導品上印有「防詐請撥165」、「春節護鈔服務110」等重要資訊，提醒民眾年節期間提高警覺，慎防詐騙及扒竊，避免荷包受損。

▲士林分局長許城銘發放紅包袋、防竊明信片及防竊貼紙等宣導品予攤販。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動亮點之一，則是分局專屬吉祥物「帥寶」與「亮寶」陪同踩街宣導。「帥寶」象徵帥氣守護、「亮寶」代表青春明亮，超萌造型吸引大小朋友駐足合影，不僅拉近警民距離，也讓防詐、防竊與交通安全觀念在輕鬆氛圍中自然傳遞。

士林分局表示，春節連續假期適逢陽明山花季，轄內士林夜市、陽明山、故宮博物院及兒童新樂園等熱門景點，預期將湧入大量人車潮，警方已預先規劃交通疏導及管制措施，並視即時路況彈性調整，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，遵守員警及義交指揮，切勿違規停車或任意併排，以免造成交通壅塞。

▲專屬吉祥物陪同踩街宣導「帥寶」象徵帥氣守護、「亮寶」代表青春明亮 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方也提醒，民眾出遊時應妥善保管隨身財物，背包建議向前揹，避免貴重物品外露；若需提領大額現金，可申請警方護鈔服務，舉家外出亦可向派出所申請住居安全維護。士林分局強調，春節期間將持續堅守崗位，並透過警廣及即時交通資訊發布路況，全力守護治安與交通，讓民眾平安歡度佳節。