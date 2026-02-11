日東紡嘉義廠擴大投資百億　推動AI高階封裝材料量產

▲強化全球AI供應鏈關鍵拼圖，日商福隆公司「特殊玻璃T-Glass」正式量產 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日東紡集團（Nittobo）旗下位於嘉義的生產基地——福隆玻璃纖維股份有限公司今（11）日上午在民雄工業區的二廠舉行「特殊玻璃 T-Glass 正式量產典禮」，由日東紡集團電子材料事業本部長（即將升任社長）林寿信與福隆公司董事長川崎哲哉共同主持，嘉義縣長翁章梁亦到場見證，象徵台灣在全球高階電子與半導體材料供應鏈中的關鍵地位再升級。

隨著全球科技大廠加速建置 AI 基礎設施，AI 伺服器市場預估至 2027 年將成長逾四倍，帶動先進 CPU 與高階封裝需求大幅攀升，然而，晶片效能提升與封裝尺寸擴大，也使高溫運作下的「翹曲」問題成為關鍵挑戰。

福隆公司量產的「T-Glass」具備超低熱膨脹與高彈性特性，可有效降低熱應力、避免封裝變形，確保訊號穩定，被業界視為先進封裝不可或缺的關鍵材料。

日東紡在 T-Glass 領域全球市佔率逾九成，帶動福隆公司成為全球 AI 供應鏈中的重要角色。正式量產後，不僅進一步確立台灣在全球 AI 供應鏈中的關鍵地位，鞏固高科技產業的領先優勢，也將為嘉義地區注入新的經濟動能。

隨著生產線啟用，預計新增約 400 名產線技術員、工程師及管理人員等就業機會。

翁章梁表示，福隆公司第二廠興建之初原規劃投資金額近40億元，如今，隨著AI產業蓬勃發展，投資規模已提升至近百億元，展現企業深耕台灣、布局未來的決心。

翁章梁感謝日東紡集團選擇投資嘉義，不僅有效帶動地方產值成長，亦創造多元就業機會，為在地經濟注入強勁動能，進一步提升嘉義整體競爭力與發展潛力，讓鄉親對地方未來發展更加充滿信心。

翁章梁也向準社長林寿信表示，嘉義縣土地資源充足、產業發展條件成熟，誠摯邀請企業持續深耕布局，並歡迎進一步加碼投資嘉義縣，共同推動地方產業升級與經濟繁榮。