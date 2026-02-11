財神爺馬上顯靈？　女子拜拜後家門口竟連續「掉錢」

▲四川女子拜拜後家門口竟連續出現錢幣。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

農曆新年將至，許多人會到廟裡祈求財運。大陸四川一位女子在拜完財神廟之後，竟然發生「神蹟」，連續兩天發現家門口和房屋角落莫名出現一些零錢，1元（人民幣，下同）、5元、10元都有，令她非常驚訝。

綜合陸媒報導，眼看就要過年，一位四川女子的新年願望是希望能多賺點錢，為了圖個吉利，她特意去拜了財神廟。沒想到回家後，連續兩天都能在家門口和屋角發現零散的錢幣，一天還能出現好幾回，但面額都不大。

剛開始女子還覺得這「財運」來得有點快，但細想又覺得不對勁，天下哪有這樣掉錢的，還專挑她的家門口掉。於是她打了個主意，不再撿錢，而是悄悄觀察了一陣子。

結果女子發現，是自家小貓去了趟鄰居家，然後嘴裡叼著幾塊錢回來。她恍然大悟，原來是貓咪偷來的錢，讓她哭笑不得，還調侃說這是一隻愛財的小貓。事後，她也把這些錢歸還給鄰居。

新聞引發大陸網友議論，有人笑稱「真是招財貓了」、「下次把牠放到銀行」、「貓貓受命於財神，你這樣的下次就不要拜財神了，給神仙添麻煩」、「貓：快過年了，你可給我吃點好的吧」。

▲▼女子最後發現是自家小貓從鄰居家叼錢回來。