「國民黨不可能鬆手軍購」　鄭麗文曝：草案版本只有兩個標準

記者鄭佩玟／台北報導

行政院版1.25兆國防特別預算條例草案至今仍未付委，總統賴清德今（11日）召開記者會，呼籲朝野共同支持法案盡速通過，台灣民眾黨黨團也給予正面回應，願意讓行政院版軍購條例付委併案審查。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時則強調，國民黨會有自己的步驟，草案版本早就有所討論與準備，要讓大家知道國民黨只有2個標準，就是採購真正需要的軍購，以及幫國人看緊荷包；她痛批，製造憲政僵局的是賴總統，國會的尊嚴、民主的底線，國民黨不可能鬆手。

鄭麗文說，賴清德今天上午的記者會讓她感到非常遺憾，至今已經超過4個月，還是沒有看到賴清德因為年度總預算案無法審查而積極溝通，並想辦法解套，今天在製造僵局的人就是賴清德，而且面對立法院三讀通過的預算、法案一概不理，在去年大罷免結束後更變本加厲。她強調，在國會尊嚴與民主底限，國民黨絕對不可能鬆手，而且一定要堅守回到民主憲政的基本正軌，但賴清德卻不惜讓年度總預算無法審查，迄今不聞不問也不在乎，沒有把重大建設、民生需要以及為台灣服務的公務人員福利放在心上。

鄭麗文質疑，為什麼賴政府要完全否定杯葛軍公教警消待遇的合理改善？一個區區300億元的預算，就可以提振軍公教士氣，增加人民從軍意願，賴清德卻說沒錢，那其他的錢又能從哪裡來？直到今天賴政府還在反對提高職業軍人待遇，當時立法院審查時國防部長又在哪裡？

談到日前舉行的國共兩黨智庫論壇，鄭麗文認為，已經證明兩岸交流除了「九二共識」、反對台獨，不需要再有其他的前提，自己也一直感受到來自對岸的巨大善意與誠意，兩岸也絕對不必走向惡意螺旋上升、無法避免一戰，台灣不該淪為砲灰與戰場，人民也都嚮往和平，如今已經順利邁開第一步。

她強調，國民黨在兩岸交流上只是扮演一個平台的角色，只要搭好了橋，兩岸溝通互訪就可以不受任何限制，讓台灣巨大的民間智慧與能量發光發熱，全民享受和平紅利，而且大家不需要在中國與美國之間做選擇，在北京與華府之間選邊站。

