　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國民黨不可能鬆手軍購」　鄭麗文曝：草案版本只有兩個標準

▲▼國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院版1.25兆國防特別預算條例草案至今仍未付委，總統賴清德今（11日）召開記者會，呼籲朝野共同支持法案盡速通過，台灣民眾黨黨團也給予正面回應，願意讓行政院版軍購條例付委併案審查。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時則強調，國民黨會有自己的步驟，草案版本早就有所討論與準備，要讓大家知道國民黨只有2個標準，就是採購真正需要的軍購，以及幫國人看緊荷包；她痛批，製造憲政僵局的是賴總統，國會的尊嚴、民主的底線，國民黨不可能鬆手。

鄭麗文說，賴清德今天上午的記者會讓她感到非常遺憾，至今已經超過4個月，還是沒有看到賴清德因為年度總預算案無法審查而積極溝通，並想辦法解套，今天在製造僵局的人就是賴清德，而且面對立法院三讀通過的預算、法案一概不理，在去年大罷免結束後更變本加厲。她強調，在國會尊嚴與民主底限，國民黨絕對不可能鬆手，而且一定要堅守回到民主憲政的基本正軌，但賴清德卻不惜讓年度總預算無法審查，迄今不聞不問也不在乎，沒有把重大建設、民生需要以及為台灣服務的公務人員福利放在心上。

鄭麗文質疑，為什麼賴政府要完全否定杯葛軍公教警消待遇的合理改善？一個區區300億元的預算，就可以提振軍公教士氣，增加人民從軍意願，賴清德卻說沒錢，那其他的錢又能從哪裡來？直到今天賴政府還在反對提高職業軍人待遇，當時立法院審查時國防部長又在哪裡？

談到日前舉行的國共兩黨智庫論壇，鄭麗文認為，已經證明兩岸交流除了「九二共識」、反對台獨，不需要再有其他的前提，自己也一直感受到來自對岸的巨大善意與誠意，兩岸也絕對不必走向惡意螺旋上升、無法避免一戰，台灣不該淪為砲灰與戰場，人民也都嚮往和平，如今已經順利邁開第一步。

她強調，國民黨在兩岸交流上只是扮演一個平台的角色，只要搭好了橋，兩岸溝通互訪就可以不受任何限制，讓台灣巨大的民間智慧與能量發光發熱，全民享受和平紅利，而且大家不需要在中國與美國之間做選擇，在北京與華府之間選邊站。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毒駕女撞死警所長！律師喊「可教化」　父悲痛罵：你們帶回家教
淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」全曝光！
2巨鼠從天而降！　客人狂逃
萊爾富抽出壓軸「台積電股票」得主！　市值192萬
23歲雙胞胎遭輾1死1傷　後方哥哥目睹嚇到無語
蔡尚樺主持尾牙「開衩到大腿根」　同框大咖男星：屋頂要掀翻
無法「甲你攬牢牢」！李四川請辭　蔣萬安：開放大家點歌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

李四川3月投入新北市長選戰　藍小雞力挺：盼守住最大執政直轄市

輝達完成簽約　翁震州稱李四川狀況外還參選「騙全民」！

李四川宣布爭取新北市長提名　蘇巧慧：無論對手是誰都已做好準備

「國民黨不可能鬆手軍購」　鄭麗文曝：草案版本只有兩個標準

無法「甲你攬牢牢」！李四川請辭選新北　蔣萬安：開放大家點歌

震傳媒民調／63.5%不認同鄭麗文喊接受身為中國人　小草也過半不滿

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

李四川3月投入新北市長選戰　藍小雞力挺：盼守住最大執政直轄市

輝達完成簽約　翁震州稱李四川狀況外還參選「騙全民」！

李四川宣布爭取新北市長提名　蘇巧慧：無論對手是誰都已做好準備

「國民黨不可能鬆手軍購」　鄭麗文曝：草案版本只有兩個標準

無法「甲你攬牢牢」！李四川請辭選新北　蔣萬安：開放大家點歌

震傳媒民調／63.5%不認同鄭麗文喊接受身為中國人　小草也過半不滿

高市早苗大勝！調查揭76%日本人認為「日中關係沒必要改善」

永慶加盟四品牌中台灣尾牙斥鉅資打造　巨星藝人輪番助陣、豪抽420萬

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

客機故障迫降「衝出跑道墜海」！　機翼斷裂55人全幸運生還

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平　561公里高空清晰入鏡

重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

百駿圖到東亞地緣政治　故宮南院推出馬年系列展

謝國樑2市場發1元紅包　民眾排隊搶沾喜氣

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

毒駕女撞死警所長！律師喊「可教化」　父悲痛罵：你們帶回家教

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了

政治熱門新聞

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

尷尬！黃國昌掃街遭當面嗆聲　民眾嗆：超速仔土城的選擇

快訊／李四川辭台北副市長　爭取藍新北市長提名

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

快訊／輝達、台北市完成簽約！最快6月開工　蔣萬安：台北就是輝達的家

即／放棄7連霸！新北議員周雅玲確定裸退

民眾黨同意院版軍購條例付委　國民黨仍要自提版本

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

更多熱門

相關新聞

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

民眾黨團今（11日）表示，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最最最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。對此，前立委郭正亮表示，現在針對已發生的事，提醒國民黨要有策略調整，民眾黨也會算自己的利益，國民黨不要以為民眾黨永遠是你的票，民眾黨絕不會想得罪美國。他強調，應該跟韓國總統李在明一樣，試圖在中國、美國乃至日本找空間，國民黨為什麼不這樣做？現在做到讓好像是反美政黨，這個就嚴重了，在台灣政治這個氛圍出來，對國民黨會很不利。　

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

李四川3月投入新北市長選戰　藍小雞力挺：盼守住最大執政直轄市

李四川3月投入新北市長選戰　藍小雞力挺：盼守住最大執政直轄市

李四川宣布爭取新北市長提名　蘇巧慧：無論對手是誰都已做好準備

李四川宣布爭取新北市長提名　蘇巧慧：無論對手是誰都已做好準備

關鍵字：

國民黨鄭麗文軍購國防特別預算賴清德民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面