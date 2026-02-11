李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

▲民眾黨【2026一日北高啟動記者會】11日舉行，黨主席黃國昌帶領黨內黨公職及即將參選的候選人，將在228當天挑戰20小時完成約390公里的北高一日騎行。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長李四川今（11日）宣布，將在2月底請辭台北市副市長一職，「3月開始，我會回到我熟悉的新北市」，對於新北市民的支持當仁不讓，並表態願意和民眾黨主席黃國昌共同找出藍白合作模式。對此，黃國昌說，他完全尊重國民黨內的民主程序，若最後是川伯代表國民黨的話，也會跟川伯深入交換意見，彼此提出對於市政願景的想像，與川伯互相激勵、競爭，組成最強的競爭團隊，來帶給新北市民更好的生活。

在完成輝達與北市府的簽約工作後，李四川今下午在臉書表示，已經向蔣市長表達將在2月底請辭台北市副市長。他說，自己是新北市民，過去這段時間很感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持，「我當然有感，也應該當仁不讓」。

李四川今提到，他做過行政院秘書長、三個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。

「3月開始，我會回到我熟悉的新北市。」李四川今說，若是能夠獲得國民黨的提名，他也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式，「了解我的人都知道，做了決定以後，我是一個全力以赴的人」。

對此，黃國昌說，川伯代表台北市跟輝達順利完成簽約，幫台北市也是以前柯文哲市長的北士科，引入了一個國際級非常重要的AI產業，這是全台灣人的驕傲，大家都應該感謝川伯對於台北市、對台灣的貢獻。

「接下來，川伯離開了台北市之後，那我相信對蔣萬安市長而言，一定是非常不捨。」黃國昌表示，為了更好的新北市，川伯願意一起來努力，這也是新北市民的福氣。黃說，接下來他會完全尊重國民黨內的民主程序，如果最後是川伯代表國民黨的話，他也非常期待。

黃國昌說，未來針對新北市的發展，以及新北市民過更好的生活，會跟川伯深入交換意見，彼此提出彼此對於市政願景的想像，跟川伯能夠在一個非常友善且互相激勵、互相競爭的方式，組成一個最好、最強的競爭團隊，來帶給新北市民更好的生活。