百駿圖到東亞地緣政治　故宮南院推出馬年系列展

▲▼ 故宮南苑馬年特展登場，將傳統藝術與科技完美結合 。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

適逢歲次丙午馬年及台灣燈會在嘉義縣登場，國立故宮博物院南部院區推出馬年新春系列展覽與數位互動體驗，邀請民眾走春南院，藝馬當先、馬到成功。

2月11日開展的「萬馬歡騰—丙午年歷代畫馬精粹」特展，精選13件歷代書畫名作，透過「百駿生態」與「歷代馬畫」兩大單元，呈現馬匹在不同時代的藝術形象與文化象徵。策展人蘇雅芬表示，馬自古為人類重要夥伴，象徵忠誠與理想。展覽以郎世寧〈百駿圖〉為重要參照，解析其融合西方透視與明暗技法的創新表現，並結合數位動畫展演，讓畫中駿馬於光影中躍動奔馳，展現傳統與科技交會的觀展體驗。

2月15日登場的「地緣政治的國際萬象—十四至十九世紀的東亞世界」，則從明清時期的「職貢體制」切入，梳理明清中國、朝鮮、日本與琉球之間的外交互動與政治角力，並觸及甲午戰爭與〈馬關條約〉簽訂後國際秩序的轉變，同時納入臺灣於東亞區域中的歷史角色，提供觀眾從歷史視野理解當代東亞局勢。

南院一樓大廳同步推出「光彩駿躍：馬年數位互動展」，以投影動畫與立體光雕技術，讓〈百駿圖〉中的駿馬在流動光影中展現細緻姿態。新春期間並規劃解謎闖關、親子藝術工作坊、DIY彩繪春聯及音樂表演等活動；燈會主燈區作品〈年年有餘〉將於3月2日亮相，結合典藏〈霽青描金游魚轉心瓶〉意象與當代光影藝術，打造沉浸式體驗。

故宮南院表示，博物館是連結藝術與歷史的重要場域，也是春節闔家出遊的最佳選擇，歡迎民眾共享馬年新春藝文盛宴。