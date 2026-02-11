約北車M8出口面交　「1句話」惹鼻酸！萬人淚崩：那裡有守護神

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北車站去年12月發生震驚社會的攻擊事件，57歲余家昶在危急時刻挺身而出、見義勇為，不幸殉難。為感念他的義行，北捷於M8出口設置永久紀念碑。近日一名男子與網友相約面交，對方一句「英雄紀念碑那裡嗎？」兩人瞬間沉默，貼文逼哭萬名網友。

北車M8出口設「余家昶先生紀念牌」



一名網友在Threads發文，當天與網友約在台北車站M8出口面交，對方確認地點時脫口問「英雄紀念碑那裡嗎？」他回應「對」，雙方頓時沉默了。

他感嘆，攻擊事件發生後，M8出口多了一個新的地標，「約面交約到掉眼淚，我們都希望那裡依然只是M8出口就好，希望遺憾可以更少一點」，字句間流露對事件的難以釋懷。

▲余家昶先生紀念牌。（北捷提供）



貼文曝光，超過萬名網友按讚，「我們都希望他可以只是M8出口...然後英雄仍然可以是英雄」、「我上上周經過那裡，差點不能呼吸，希望亡者安息」、「昨天在北車迷路的時候有經過，但來來往往人好多，不敢駐足在哪裡」、「上個月去台北有經過，看到好幾個人在拍照，才突然意識到，啊…原來這裡就是事發地點」、「上次經過的時候眼淚差點掉下來」、「噢！ 突然心頭一緊」、「那裡有守護神」。

台北捷運為紀念余家昶的正義之舉，在M8出口為他設置永久紀念牌。紀念牌內文提到，「余家昶先生見義勇為殉難紀念，余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。正氣長存、浩然永在，臺北大眾捷運股份有限公司敬立，願先生安息，英勇精神永垂不朽。」