蕭旭岑表達「台人不願衝突」　王滬寧：大陸是以和平為首要目標

▲大陸全國政協主席王滬寧2月4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前率團訪中參加國共智庫論壇，會見中國全國政協主席王滬寧，蕭旭岑今（11日）向國民黨中常會報告，自己有當面向王滬寧表達台灣人民不希望衝突，希望和平解決爭議的立場，盼避免戰爭風險，王滬寧也表達，「大陸是以和平為首要目標」。

蕭旭岑說明，會見王滬寧是一個「早就安排好」的行程，自己也在會中呈現原汁原味的九二共識，1992年兩岸達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國的共識，有各自口頭表述，也有一個中國，符合國民黨自前主席連戰到前總統馬總統的立場，反對台獨是共同交流政治基礎。

蕭旭岑說，自己當面明確向王滬寧表達台灣人不希望衝突，希望和平解決爭議，希望兩岸避免戰爭風險，希望大陸正視台灣人主流民意，王滬寧也表達大陸是以和平為首要目標。蕭旭岑再三強調，有針對台灣民眾感到不安的議題，表達了台灣人期待，大陸也給予正面回應。

蕭旭岑還透露，今天收到前總統馬英九時期一位部長的來訊，內容是關於大陸對台工作小組會議結論，王滬寧在會議中的講話，將去年的講法做了修正，去年王滬寧說「祖國必然統一大勢」，今年改成「維護台海和平穩定」，「擴大兩岸人民往來」改成「暢通與便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間基層交流」。該名部長表示，「鄭主席跟你們在做的事，大陸馬上有了善意回應，這是好的開始。」

