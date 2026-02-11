賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

▲民眾黨【2026一日北高啟動記者會】11日舉行，黨主席黃國昌帶領黨內黨公職及即將參選的候選人，將在228當天挑戰20小時完成約390公里的北高一日騎行。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出的8年1.25兆軍購特別條例，至今仍未能在立法院交付外交國防委員會審查，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨自提的軍購條例已付委，也同意政院版條例付委，一起在立法院併案審查。對此，黨主席黃國昌說，民眾黨、國民黨、政院版一起討論是好事。他也說，賴總統稱特別預算「本來就是每年審議」，但這未見於政院版，賴可能是看了民眾黨版、認為寫得很清楚，因此接受民眾黨版條文，「這對於行政立法兩者之間能有比較健康的互動，是一個好的方向」。

黃國昌說，民眾黨不斷強調，支持台灣強化自己的自我防衛能力，也支持國防，不過民眾黨向來堅持錢必須要花在刀口上，「付出去的錢，必須要拿到武器，才能真正強化台灣的國防安全，這是民眾黨一貫沒改變的立場」。

「正是因為這樣，民眾黨才會提出自己的軍購特別條例版本。」黃國昌說，對於其他不同版本，民眾黨向來態度都是開大門走大路，因為接下來國民黨也會提出他們的版本，「民眾黨、國民黨、行政院版本，大家一起討論，這是好事」。

黃國昌也提到，還是認為目前民眾黨所提出的版本，甚至裡面非常多機制的設計，是符合健全的國會要站在人民的立場合理把關的監督立場，這是人民所期待的。

黃國昌舉例，今天賴清德總統在回應媒體提問時說，特別預算「本來就是每年審議」，姑且不論賴總統這樣的陳述是不是符合過去客觀事實，因為過去8年8800億的審查過程不會太陌生，「賴總統既然有這樣的表態，但在行政院版隻字未提」。

黃國昌說，賴總統可能也看了民眾黨版本，認為民眾黨版本寫得很清楚，每年要逐年審議，接受了民眾黨版本的條文規定，「這對於行政立法兩者之間能有比較健康的互動，是一個好的方向」。

黃國昌表示，希望到時候在審議特別條例的時候，民進黨團能記得賴總統今天做的承諾，到條文的時候會支持民眾黨版本。