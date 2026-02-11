快訊／肯德基蛋撻「內餡包電池」出包原因曝　高市府開罰移送檢調

▲肯德基蛋撻是熱賣商品。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者賴文萱／高雄報導

一名網友在Threads上發文爆料，在肯德基楠梓店購買原味蛋撻，內餡竟然有整顆電池，他原先還想微波加熱，忍不住直呼：「想想都後怕！」高雄市衛生局獲報後，今日派員至該連鎖速食業分店查察，店家坦言，是員工製作蛋撻時，計時器不慎掉落，導致電池彈入，衛生局則依法開罰並將移送檢調。

▲網友吃肯德基蛋撻吃到整顆電池。（圖／翻攝Threads）

根據網友分享的影片及照片，吃到一半的肯德基蛋撻底部夾入整顆電池。網友表示，原本要把冷掉的蛋撻拿去微波，卻看到底部有黑黑的影子，所幸最後選擇直接吃，「也救了我家⋯⋯⋯⋯想想後都後怕。」

此事引發熱烈討論，不少肯德基前員工留言表示，內場烤蛋撻時冷凍塔皮是完整包裝，再由員工親手將蛋液倒好、送入烤箱，全程使用器具都未出現電池，烤箱溫度高達200度以上，且須烤15分鐘，「電池還那麼完整？？？」認為有造假可能性。

不過，也有網友說「電池看起來包覆得很完整，不像是硬塞進去的樣子欸」、「看完整影片我感覺沒有造假，比對盒子裡還沒吃的有凹陷，明顯這顆有電池的蛋撻內餡比較飽滿」、「ㄟ不是耶！反向思考，有人會傻到用電池造假？！ 因為這爭議性太大了啊」。

▲肯德基蛋撻「內餡包電池」出包原因曝，衛生局派員前往稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市衛生局獲報後，派員前往稽查，現場檢視產品原料無異物，業者表示未接獲消費者反應此事，經本局現場檢視作業區監視畫面，員工於製作蛋塔期間計時器不慎掉落尚未烘烤之蛋塔盤內，導致電池彈入蛋塔內。

店家坦承是作業流程疏漏致外來異物於製作過程中誤入產品，員工亦未依標準作業流程將該批蛋塔丟棄。衛生局將依據《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款暨第44條及第49條規定裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰並將移送檢調。

衛生局呼籲業者應依食安相關法規，加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。民眾對業者販售之食品有消費爭議時，可向市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科反映。