政治 政治焦點 國會直播 專題報導

掃街被嗆「土城的選擇」　黃國昌正面看待：不是去同溫層取暖

▲▼正式宣布角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌11日至新店仁愛市場及建國市場向當地居民及攤商拜年，並發送春聯及紅包。（圖／記者湯興漢攝）

▲角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌11日至新店仁愛市場及建國市場向當地居民及攤商拜年，並發送春聯及紅包。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌積極準備2026新北市長選戰，今（11日）前往新店仁愛建國市場掃街拜票，但去遭多位市民開酸，甚至還被揶揄「超速仔，土城的選擇」。對此，黃國昌下午受訪正面看待，強調走入基層不是要去同溫層取暖，能夠廣泛聽到各位民眾的心聲、意見，站在政治人物立場本來就應該要被民眾監督，這是台灣民主多元的現象」。

黃國昌積極準備2026新北市長選戰，今（11日）前往新店仁愛建國市場掃街拜票， 一位老先生先是在黃國昌出發時說「黃國昌加油啊，要加油啊」，未料，在幾分鐘後又遇到這位老先生，老先生則上前詢問「你假如選上，對我們市民有什麼幫助」？黃當場愣住，拍拍老先生的肩膀，身旁工作人員則跟老先生表示「有啦，我們有很多政策，我來跟你說」，黃回應「謝謝，謝謝」，並繼續往前走。

未料，黃國昌接著又遇到婦人喊「下台下台」，出了市場，又遇到一位年輕民眾突握起黃國昌手稱「超速仔，土城的選擇」；黃則尷尬回應「謝謝，謝謝，謝謝你喔」，該民眾隨即離去。

對此，黃國昌下午出席「一日北高啟動記者會」受訪表示，基層聽到各種不同聲音都是很健康的現象，「我們走入基層、走入鄰里，不是說純粹要去同溫層取暖，能夠廣泛聽到各位民眾的心聲、意見，站在政治人物立場本來就應該要被民眾監督，這是台灣民主多元的現象」。

黃國昌說，也歡迎所有新北鄉親，能密切關注他在新北提出的各項政見，民眾黨在邁向2026年地方選舉時候，之前針對9大面向提出的36個具體政見，歡迎所有有興趣的鄉親共同深入討論。

▲▼正式宣布角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌11日至新店仁愛市場及建國市場向當地居民及攤商拜年，並發送春聯及紅包。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨2026新北市三重、蘆洲議員初選，黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸意外敗給素人陳彥廷，周遂申請複查。民調執行機關世新大學民意調查中心今（11日）回函，維持民調結果，民眾黨中央委員會今核定通過提名陳彥廷參選。對此，黃國昌說，民眾黨是一個有制度的政黨，開大門走大路，世新該怎麼做，就按照程序嚴謹做完。據了解，昨日選決會開會無做成結論後，怨氣無處宣洩的周曉芸晚間在超過900人的Line社群「眾量級　Kp民眾價值理性務實」語音live talk訪問中大肆抱怨。

