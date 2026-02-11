陸「天關」衛星捕捉罕見宇宙事件　推測或為黑洞吞噬白矮星

▲大陸天關衛星模型。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院國家天文台昨（9）日通報，「天關」衛星在例行巡天過程中捕捉到一個異常明亮、變化劇烈的X射線源，全球多台望遠鏡同步展開跨波段聯合觀測。「天關」科研團隊在最新一期《科學通報》封面文章中提出，該事件或為中等質量黑洞撕裂並吞噬一顆白矮星的過程，是人類首次觀測到此類極端天文現象。

▲白矮星被行星狀星雲圍繞。（示意圖／CFP）

《環球時報》報導，這個被編號為EP250702a（亦因其伽馬射線耀發被稱為GRB 250702B）的事件，其亮度變化、輻射節奏與光譜特徵均與以往任何已知的爆發顯著不同。

據了解，這起編號為EP250702a的事件，發生在2025年7月2日，當時，衛星上搭載的寬視場X射線望遠鏡WXT（萬星瞳）在巡天觀測中發現該短暫源，並記錄到劇烈光變現象。

大陸國家天文台副研究員張文達表示，該現象與罕見的帶噴流黑洞瓦解恆星事件相似。基於觀測數據，「天關」科學團隊提出一個物理上自洽的模型，推測一個質量介於數百至數十萬倍太陽質量之間的中等質量黑洞，利用潮汐力撕裂並吞噬高密度的白矮星。

白矮星是恆星演化後的高密度殘骸，其平均密度可達太陽的百萬倍。理論認為，唯有中等質量黑洞能在不直接吞沒的情況下將白矮星撕裂，並在過程中釋放短暫而劇烈的能量，伴隨明亮且快速的噴流。

對此，研究人員指出，EP250702a所呈現的超短時間尺度、高峰值光度及爆發後期的軟X射線「餘輝」，與上述理論模型相符。

大陸國家天文台研究員金馳川表示，相關觀測特徵構成一套連貫的物理圖像，為「中等質量黑洞撕裂白矮星」的推論提供支持。「天關」衛星首席科學家袁為民則強調，衛星任務在於捕捉宇宙中難以預測的極端瞬變現象，此次發現展現了其監測能力，並為全球天文研究提供重要數據。