23歲女清潔員「下半身粉碎亡」　酒駕鹽酥鴨老闆起訴裁定續押

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦鄭姓被告酒後駕車致人於死案件，10日偵查終結，認定鄭男涉犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌，依法向台南地院提起公訴，並將由國民法官審理，台南地院下午以涉嫌重大，有逃亡之虞裁定續押。

▲台南地檢署偵結酒駕致死案，依法向台南地院提起公訴，將由國民法官審理，台南地院召開移審庭後裁定羈押。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢方指出，鄭姓男子於2025年12月16日凌晨飲酒後，體內酒精濃度已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍駕駛自用小客車上路。當日上午8時許，行經台南市安平區慶平路時，未注意前方路況，直接撞擊正在路邊執行垃圾清運作業之垃圾車，並波及站立於車後方的陳姓女清潔人員。

陳女遭猛烈撞擊後，因傷勢過重不治。據殯葬業者透露，陳女因為遭賓士高速追撞，下半身骨頭幾乎是全碎的狀態，且為了保持遺體完整，除了請來吊車將賓士慢慢搬開外，因部分肉塊沾黏在垃圾車上，還請消防局出動切割機器，將垃圾車剖成兩半，連業者都難過直言「真的是慘不忍睹」。

而警方獲報到場後對鄭男（鹽酥鴨老闆）實施酒測，吐氣酒精濃度高達每公升0.95毫克，遠超法定標準。

台南地檢署表示，案發當日下午即由婦幼保護專組鄭愷昕檢察官率同法醫進行相驗，並同步展開偵查。檢察官認為鄭男犯罪嫌疑重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押並獲裁准。偵查終結後，依刑法第185條之3第2項前段、第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌提起公訴，並移審台南地院。

台南地院召開移審庭後裁定續押，法院指出：一、鄭姓被告涉犯最重本刑3年以上、10年以下有期徒刑之罪，犯罪嫌疑重大；二、考量被告可能面臨被害人家屬求償，有事實足認有逃亡之虞，符合刑事訴訟法第101條第1項第1款羈押原因；三、衡酌司法權行使、社會秩序維護與公共利益，以及被告人身自由與防禦權受限制程度，認無從以具保等方式替代羈押，有羈押必要；四、本案得抗告。

檢方強調，酒後駕車不僅違法，更可能奪走無辜生命。本案將由國民法官審理，讓社會共同參與司法審判，彰顯對重大酒駕致死案件的重視與責任。