社會 社會焦點 保障人權

高金素梅今早已出院！北檢「未決定傳喚時間」：身體許可就開庭

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

無黨籍立委高金素梅捲入助理費、補助款與藥材等3案遭檢調偵辦。檢調10日上午搜索高金素梅辦公室等共30處場所、約談18人，高金素梅移送北檢後突身體不適送醫，而高金素梅已於11日上午出院返家。據了解，北檢目前尚未決定傳喚時間，會與高金素梅保持聯絡，確認身體狀況許可就開庭。

▲高金素梅身體不適。離開時低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝）

▲高金素梅身體不適。離開時低頭癱靠旁人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據了解，高金素梅創立的台灣原住民多族群文化交流協會，疑似從2015年到2018年間，趁著舉辦演唱會等活動的機會，向某某多媒體等廠商調用發票，墊高支出成本，向原民會、中油、台電等單位詐領公益活動補助款。

檢調懷疑，負責處理協會款項的高金助理張俊傑，涉嫌借用女兒雲雅舜等人的金融帳戶掩飾詐領補助款金流，為釐清這部分案情，約談雲雅舜、協會理事長周陳文彬，以及某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑到案。

▲高金素梅身體不適。離開時低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝）

檢調10日清晨6時許前往高金素梅位於陽明山的住處搜索，隨後再轉往立法院青島二館的國會辦公室執行搜索，一共搜索共30處，搜索結束後，高金素梅被帶往新北市中和區調查區國安站製作筆錄，行動持續至深夜。

而高金素梅11日凌晨被移送北檢，在檢方開始訊問前表示身體不適，檢方評估她的狀況不適合進行偵訊，便諭知限制出境、出海，並待其身體恢復後再行傳喚說明。

而高金素梅離開北檢時狀態虛弱，一度需要依靠旁人攙扶才能行走，隨後在相關人員的陪同下，前往台大醫院掛急診，並於11日上午出院。據了解，北檢目前尚未決定傳喚時間，會與高金素梅保持聯絡，確認身體狀況許可就開庭。

周玉蔻批丟人　王世堅氣炸：拿掃把的高齡長者當初如何糟蹋民進黨？

無黨籍立委高金素梅涉貪遭調查局搜索。綠委王世堅昨呼籲高金好好接受調查。他也表示，相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在台灣派這邊」。名嘴周玉蔻痛批，不要臉、丟人。王世堅今（11日）受訪時動怒，從頭到尾未提到周玉蔻名字，僅用「帶掃把的高齡長者（形容是巫婆）」稱呼，王世堅批評，真正台派要越做越大，拿著掃把到處亂講話的人（指周玉蔻）當時怎麼捧馬英九、怎麼糟蹋民進黨的？沒格的人把台灣越做越小，切到就剩他們1450，高興了嗎？這也不是隨便掃把，背後應該有人提供。

「相信高金素梅是台派」惹議　王世堅：循循善誘希望化敵為友

只聲押高金素梅助理？律師揭原因「立委有保護傘」

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：不違法就不必怕司法

羅智強諷辦高金素梅「三字就夠」　嗆賴清德：莫須有就能斬人

