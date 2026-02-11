WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身　「大巨蛋門票」首波幸運兒出爐

▲WBC倒數炒熱氣氛！台中市運動局長游志祥（中）今現身府前廣場，親自頒發首波「2026台日棒球國際交流賽」門票 ，幸運得主陳小姐與何小姐也現身分享喜悅，直呼能在全台唯一的巨型紀念球前領獎意義非凡。（圖／臺中市政府運動局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

2026 世界棒球經典賽（WBC）開賽進入最後倒數，台中市政府提前點燃棒球戰火 ！為了替即將遠征東京的中華隊應援，市府在廣場架起 1,300 吋超大螢幕直播，更祭出「週週抽門票」超狂福利 。今（11）日首波「2026 台日棒球國際交流賽」門票幸運得主正式現身，由運動局長游志祥親自贈獎，直接送球迷進大巨蛋看球 。

▲「世界棒球之都」向下扎根！多位小球迷今也齊聚台中市政府前廣場與巨型紀念球合照，感受台中身為主辦城市獨有的棒球魅力。

「世界棒球之都」熱力全開！巨型紀念球成府前超夯打卡點

回顧上屆 2023 年經典賽，台中身為主辦城市之一，累積了深厚的國際賽事經驗 。為了延續這股棒球瘋，市府特別展出「台中限定」的 WBC 官方授權巨型紀念球，象徵台中身為「世界棒球之都」的重要印記 。運動局長游志祥表示，希望透過系列活動，讓球迷在賽事正式開打前就能感受濃厚氛圍 。

今日現身的幸運得主陳小姐興奮分享，自己平時就是熱愛棒球的鐵粉，一看到粉專活動立刻打卡參加，希望能集氣預祝中華隊再創佳績、挺進八強 ；另一位得主何小姐則表示，雖然這次中華隊遠赴日本應戰，但府前廣場的紀念球與直播活動，讓大家在台灣也能身歷其境，感受國際賽事的熱度 。

▲想進大巨蛋還有機會！台中市府「週週抽好禮」進入第二波加碼，只要來到府前廣場與紀念球合照並打卡，就有機會搶奪珍貴的台日國際交流賽入場券。

1,300 吋大螢幕直播派對！抽大巨蛋門票看台日經典對決

想跟幸運兒一樣進大巨蛋看球嗎？活動還在持續進行中 ：

● 週週抽門票：自 2 月 2 日起連續四週推出「週週抽好禮」，每週一開放留言、每週五公開抽獎 。

● 拍照應援：球迷只要到府前廣場與「巨型紀念球」合照，並打卡上傳至社群平台（FB、IG 或 Threads），即可至運動局粉專參加抽獎 。

● 1,300 吋大螢幕直播：3 月 5 日至 8 日預賽期間，市府將在府前廣場舉辦直播派對 。

● 現場加碼抽：賽事直播期間，市府加碼準備 10 份現場好禮，隨機抽出到場應援的熱血球迷 。

台中市政府呼籲全國球迷帶上加油道具、穿上應援球衣，一起在府前廣場見證中華隊拚戰世界舞台 ！想要搶先掌握門票抽獎細節或是最新應援資訊嗎？趕快手速追蹤 台中市政府運動局官方粉專，一起為中華隊集氣，挺進東京！