　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身　「大巨蛋門票」首波幸運兒出爐

WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身　「大巨蛋門票」首波幸運兒出爐 （圖／臺中市政府運動局提供）

▲WBC倒數炒熱氣氛！台中市運動局長游志祥（中）今現身府前廣場，親自頒發首波「2026台日棒球國際交流賽」門票 ，幸運得主陳小姐與何小姐也現身分享喜悅，直呼能在全台唯一的巨型紀念球前領獎意義非凡。（圖／臺中市政府運動局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

2026 世界棒球經典賽（WBC）開賽進入最後倒數，台中市政府提前點燃棒球戰火 ！為了替即將遠征東京的中華隊應援，市府在廣場架起 1,300 吋超大螢幕直播，更祭出「週週抽門票」超狂福利 。今（11）日首波「2026 台日棒球國際交流賽」門票幸運得主正式現身，由運動局長游志祥親自贈獎，直接送球迷進大巨蛋看球 。

WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身　「大巨蛋門票」首波幸運兒出爐 （圖／臺中市政府運動局提供）

▲「世界棒球之都」向下扎根！多位小球迷今也齊聚台中市政府前廣場與巨型紀念球合照，感受台中身為主辦城市獨有的棒球魅力。

「世界棒球之都」熱力全開！巨型紀念球成府前超夯打卡點
回顧上屆 2023 年經典賽，台中身為主辦城市之一，累積了深厚的國際賽事經驗 。為了延續這股棒球瘋，市府特別展出「台中限定」的 WBC 官方授權巨型紀念球，象徵台中身為「世界棒球之都」的重要印記 。運動局長游志祥表示，希望透過系列活動，讓球迷在賽事正式開打前就能感受濃厚氛圍 。

今日現身的幸運得主陳小姐興奮分享，自己平時就是熱愛棒球的鐵粉，一看到粉專活動立刻打卡參加，希望能集氣預祝中華隊再創佳績、挺進八強 ；另一位得主何小姐則表示，雖然這次中華隊遠赴日本應戰，但府前廣場的紀念球與直播活動，讓大家在台灣也能身歷其境，感受國際賽事的熱度 。

WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身　「大巨蛋門票」首波幸運兒出爐 （圖／臺中市政府運動局提供）

▲想進大巨蛋還有機會！台中市府「週週抽好禮」進入第二波加碼，只要來到府前廣場與紀念球合照並打卡，就有機會搶奪珍貴的台日國際交流賽入場券。

1,300 吋大螢幕直播派對！抽大巨蛋門票看台日經典對決
想跟幸運兒一樣進大巨蛋看球嗎？活動還在持續進行中 ：
● 週週抽門票：自 2 月 2 日起連續四週推出「週週抽好禮」，每週一開放留言、每週五公開抽獎 。
● 拍照應援：球迷只要到府前廣場與「巨型紀念球」合照，並打卡上傳至社群平台（FB、IG 或 Threads），即可至運動局粉專參加抽獎 。
● 1,300 吋大螢幕直播：3 月 5 日至 8 日預賽期間，市府將在府前廣場舉辦直播派對 。
● 現場加碼抽：賽事直播期間，市府加碼準備 10 份現場好禮，隨機抽出到場應援的熱血球迷 。

台中市政府呼籲全國球迷帶上加油道具、穿上應援球衣，一起在府前廣場見證中華隊拚戰世界舞台 ！想要搶先掌握門票抽獎細節或是最新應援資訊嗎？趕快手速追蹤 台中市政府運動局官方粉專，一起為中華隊集氣，挺進東京！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」全曝光！
2巨鼠從天而降！　客人狂逃
萊爾富抽出壓軸「台積電股票」得主！　市值192萬
23歲雙胞胎遭輾1死1傷　後方哥哥目睹嚇到無語
蔡尚樺主持尾牙「開衩到大腿根」　同框大咖男星：屋頂要掀翻
無法「甲你攬牢牢」！李四川請辭　蔣萬安：開放大家點歌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

明天回溫到周末　除夕起連5天濕涼

「吃完1美食」台灣秒勝出　觀光客點頭：日本的可以拿去丟掉

高鐵延伸宜蘭惹議　鐵道局：直鐵「無法發揮容量」是最大障礙

約北車M8出口面交　「1句話」惹鼻酸！萬人淚崩：那裡有守護神

「過年最猛紅包」8800秒變1萬8800！萬人吵翻：超級刺激

史無前例企劃！《做書的人2》書展搶先狂賣200本　3月正式發行

WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身　「大巨蛋門票」首波幸運兒出爐

長榮航空「桃園-華盛頓」6/26首航　每周4班即起開賣

總預算未過　鐵道局：最快4月影響廠商工程款支付

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

明天回溫到周末　除夕起連5天濕涼

「吃完1美食」台灣秒勝出　觀光客點頭：日本的可以拿去丟掉

高鐵延伸宜蘭惹議　鐵道局：直鐵「無法發揮容量」是最大障礙

約北車M8出口面交　「1句話」惹鼻酸！萬人淚崩：那裡有守護神

「過年最猛紅包」8800秒變1萬8800！萬人吵翻：超級刺激

史無前例企劃！《做書的人2》書展搶先狂賣200本　3月正式發行

WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身　「大巨蛋門票」首波幸運兒出爐

長榮航空「桃園-華盛頓」6/26首航　每周4班即起開賣

總預算未過　鐵道局：最快4月影響廠商工程款支付

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

客機故障迫降「衝出跑道墜海」！　機翼斷裂55人全幸運生還

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平　561公里高空清晰入鏡

重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

百駿圖到東亞地緣政治　故宮南院推出馬年系列展

謝國樑2市場發1元紅包　民眾排隊搶沾喜氣

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

毒駕女撞死警所長！律師喊「可教化」　父悲痛罵：你們帶回家教

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該

生活熱門新聞

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣」

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

快訊／肯德基蛋撻「內餡有電池」　業者道歉：個別門市疏漏

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

過年快到！時間觀念一致改口「1說法」全爆笑

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

威力彩衝13.5億！命理師曝3招買彩券　大幅衝高中獎運

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

好市多初一沒開！採買年菜「最沒人時段」曝光

更多熱門

相關新聞

平良海馬傷退辭退WBC！遞補入選出爐

平良海馬傷退辭退WBC！遞補入選出爐

日本武士隊11日宣布名單異動，原本入選2026年世界棒球經典賽（WBC）的西武王牌後援平良海馬，因左小腿肌肉拉傷確定辭退，改由樂天投手藤平尚真遞補入選。

中華隊史奈爾！日媒剖析4名旅美新秀

中華隊史奈爾！日媒剖析4名旅美新秀

WBC前出狀況！石井大智傷退被抬出場

WBC前出狀況！石井大智傷退被抬出場

日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

日媒警戒台灣史上最強豪華戰力：讓日本陷入苦戰？

韓職重砲捕手金亨俊遞補入選WBC

韓職重砲捕手金亨俊遞補入選WBC

關鍵字：

2026世界棒球經典賽WBC2026台日棒球國際交流賽台中市大巨蛋棒球

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面