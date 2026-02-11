護航寵物平台被招待喝花酒　高雄動保處長50萬交保...慘被撤職

▲高市動保處長葉坤松遭爆涉放水護航寵物業者，被50萬交保後遭撤職。（圖／翻攝高雄市動保處網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市動保處爆出官商勾結，處長葉坤松遭檢舉涉嫌勾結不肖寵物業者，在業者申辦營業文件時護航，明知業者資料不全還放水過關，事後還被招待上酒店喝花酒，檢調獲報後展開蒐證，本月初接連發動兩波搜索行動，約談葉坤松與相關承辦人、業者到案說明，檢察官複訊後，諭令葉坤松以50萬元交保，承辦人則以5萬元交保候傳。

據了解，寵物業者每年須依規定向市府申報文件，並通過審查才能營業，但有寵物展示平台業者，疑似資料未齊備卻仍能順利過關，市府內部有人看不下去提出檢舉，檢調介入後清查申辦流程與審核紀錄，懷疑有人為因素介入，隨即展開搜索與約談行動。

辦案人員掌握情資指出，葉坤松疑似替特定業者護航申報程序，讓未符規定的申請案也能放行，並在過程中接受業者招待，上有女侍陪酒的酒店吃喝，雖涉案利益金額不高，但仍涉及不當利益往來與行政廉潔問題，因此依法偵辦。

高雄地檢署複訊後，認定葉坤松與承辦人涉案重大，但無羈押急迫性，分別諭知50萬元與5萬元交保，後續將持續釐清資金流向與審查流程細節，並追查是否還有其他公務員涉案。

高雄市農業局回應，本案目前在司法偵辦程序中，為維持業務運作穩定，動保處處長已調離主管職務。農業局許銘彰科長與動保處段副處長職務對調，並由新任許副處長代理處長，確保各項業務持續正常運作。

市府一向尊重司法機關之調查權責，並將全力配合相關調查作業。對於公務人員如涉及不法情事，市府秉持勿枉勿縱原則，倘經司法機關查證屬實，必將依法嚴正處理。