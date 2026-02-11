震傳媒民調／63.5%不認同鄭麗文喊接受身為中國人　小草也過半不滿

▲中國國民黨主席鄭麗文。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日接受外媒專訪表示，「台灣人應接受自己身為中國人」，引起議論。震傳媒今（11日）公布最新「時事議題民調」，結果顯示，26.4%民眾表示接受，另有63.5%民眾表示不接受，進一步分析，國民黨支持者也有30.5%不接受，民眾黨有57.6%不接受。

是否同意鄭麗文稱「要台灣人接受自己身為中國人」

震傳媒民調詢問民眾「國民黨主席鄭麗文要台灣人接受自己身為中國人，請問您揭不接受這個說法」，結果顯示，26.4%民眾表示接受，另有63.5%民眾表示不接受。

進一步分析，在政黨傾向中，92.7%民進黨不支持鄭麗文的說法，62.4%國民黨支持者接受、30.5%不接受，民眾黨支持者34.6%接受、57.6%不接受。

▼震傳媒民調。（圖／震傳媒提供，下同）

是否同意AIT處長谷立言過度介入台灣內政

震傳媒民調詢問民眾「AIT處長谷立言表示自由不是免費的，支持台灣軍購案，在野黨批評這是過度介入台灣內政，請問您同不同意這是過度介入台灣內政」，結果顯示，36.4%民眾表示同意，其中16.1%非常同意、20.3%還算同意，另有46.5%民眾表示不同意，其中22.2%完全不同意、24.3%不太同意。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年2月7日至2月9日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,069人（加權前家戶535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。