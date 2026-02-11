　
民生消費

外送平台「過年訂披薩」成長46%　輸入優惠碼最高折150元

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats推春節優惠。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

春節將至，Uber Eats祭出「美食買1送1」優惠，同步公布去年過年期間的統計，「披薩」訂單成長46%居冠，印度料理、港式點心也超受歡迎。foodpanda則宣布「天天搶紅包」活動，輸入優惠碼最高折150元。

Uber Eats即日起至24日攜手超過5000間餐廳，推出「新春馬上點」專區活動，可享「美食買1送1」；Uber One會員於指定餐廳輸入優惠碼「馬上享」，再享滿399元打85折，單筆最高折70元。

生鮮雜貨至26日前也有年節專區，包括全聯櫛瓜、家樂福香菇、大全聯菠菜等最低只要10元起，以及過年必備懶人包專區商品，下單滿749元折100元。此外，至28日前生鮮雜貨新客輸入「馬年新客省」，享首購單筆滿449元折150元。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲生鮮雜貨2024年、2025年訂購量前2名皆由「金針菇」與「茼蒿」包辦。

業者也公布去年最熱門的過年外送美食，數據顯示，與2024年過年相比，2025年「披薩」訂單成長46.03%居冠，「印度料理」也以34.71%的成長緊追在後，「港式點心」、「日式火鍋」與「日式炸豬排」同樣名列成長最多的品項之一。

根據統計，生鮮雜貨在2024年與2025年訂購量前2名，則皆由「金針菇」與「茼蒿」包辦。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公布2025年5大外送新發現。（圖／foodpanda提供）

foodpanda日前也公布2025年「5大外送新發現」，包括「多多綠」成為國民飲料、彰化人最愛喝甜、跨縣市外送平均每天超過5萬次，外送習慣也從小確幸跨足至精品餐飲。而去年最狂會員整年累積省下超過15萬元，相當於連續5年每天都省下1杯珍奶的花費。

▲▼foodpanda公布年度5大外送發現。（圖／foodpanda提供）

▲2025年最狂會員省出5年免費珍奶 。

foodpanda根據去年全年平台數據，整理5大發現如下：

1.手搖飲「微糖微冰」最夯，多多綠成國民飲料
2025年手搖飲外送以「微糖微冰」最受歡迎，比例高達90%，「多多綠」穩定熱銷成為國民飲料；最愛喝甜的縣市前3名依序為彰化、基隆、桃園，「糖都」台南意外沒有上榜。

2.跨縣市外送成日常，每天逾5萬次遠距下單
去年平均每天有超過5萬次跨縣市下單，最遠為台北與金門之間，外送品項涵蓋生鮮雜貨，包含金針菇、雞胸肉、奇異果與高麗菜等。

▲▼foodpanda公布年度5大外送發現。（圖／foodpanda提供）

▲去年每天逾5萬次跨縣市下單。

3.年度最狂外送餐點曝光
過去以便利性為主的美食外送也逐漸朝向「精品餐飲」。年度外送餐點金額最高是「活龍蝦雙人蒸煮麵」，新北市一間日式料理店的「海鮮番茄蛋包飯」，因可加點食用金箔躍升至第2名，第3則是「全鴨5吃」套餐。

4.演唱會後火鍋熱潮暴增 
2025年演唱會多，foodpanda發現SUPER JUNIOR高雄演唱會後相較去年同期，火鍋外送增加約3000份，「聽完歌、直接開鍋」可能成為歌迷固定流程。

5.去年最狂會員省出5年免費珍奶 
去年pandapro年成長達25%，會員人數創新高，最狂消費者居住於台北市萬華區，利用美食外送服務折扣，一年累積省下超過15萬元，換算下來，相當於連續5年每天都省下一杯珍珠奶茶花費。

此外，同樣為迎接農曆新年，foodpanda也宣布推出「天天搶紅包」活動，2月16日除夕當天上午11時起，於美食外送或外帶自取下訂指定餐廳滿額輸入優惠碼「馬上五吉」，即可享最高1折優惠，最多現折150元。

2月17日至20日（初一至初四）每日上午11時於APP公布指定折價券，可於美食外送指定餐廳或外帶自取享下單，滿額最高享1折優惠，最多折抵150元。

提醒優惠有效日期為領取當日，每人限用1次，兌完為止。

02/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

