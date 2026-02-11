　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」！　維密創辦人、杜拜富商全曝光

▲▼ 美國司法部1月底公開百萬份艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國司法部1月底公開百萬份艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國民主黨籍聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）10日在國會揭露，司法部在淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）相關文件中，刻意隱藏6名權貴的真實身分，這份名單包括「維多利亞的秘密」創辦人威斯納（Leslie Wexner）、杜拜環球港務集團執行長蘇拉耶姆（Sultan Ahmed bin Sulayem）等商界重量級人物。

議員赴司法部2小時揪出疑點　怒轟毫無正當理由

綜合《紐約郵報》等美媒，羅康納與共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）9日前往司法部，花費2小時審閱未經塗黑處理的艾普斯坦檔案後發現這些疑點。羅康納在議場上嚴詞質疑，「司法部毫無正當理由地隱藏6名有權有勢的男性身分」，直到議員親自指出問題，司法部才承認錯誤並公開這些人的姓名。

「為什麼需要我和馬西跑一趟司法部，才能讓這6個人的身分曝光？」羅康納進一步追問，「如果我們在2小時內就找到6個被隱藏的人名，試想在那300萬份檔案裡，還有多少人的身分被掩蓋？」

根據美國憲法「演說與辯論條款」，國會議員在議場的發言受到法律保護，不會面臨訴訟風險，兩人因此選擇在此公開這些敏感資訊。值得注意的是，這6人目前並未被控任何罪行，也沒有證據顯示他們涉及不法行為。

▲▼艾普斯坦位於曼哈頓的住所內的抽屜和相框照片，其中包括川普的照片。（圖／路透）

▲ 艾普斯坦檔案中提及多名權貴。（圖／路透）

杜拜高層與艾普斯坦來往逾10年　協助取得「戀童島」

檔案內容顯示，71歲的蘇拉耶姆與艾普斯坦維持長達10多年的通訊往來，即使在艾普斯坦2008年因性侵未成年人被定罪後仍未中斷。2015年9月的一封電郵中，他甚至向艾普斯坦炫耀自己與外籍交換學生的不倫關係，內容充斥露骨性暗示與裸照。

更令人震驚的是，蘇拉耶姆曾協助艾普斯坦取得小聖詹姆斯島（Little St. James），這座加勒比海私人島嶼後來被聯邦檢察官指控為性交易場所。且艾普斯坦因2008年的前科，無法親自購買大聖詹姆斯島（Great St. James），最終由蘇拉耶姆名下的維京群島公司於2016年完成交易。電郵紀錄顯示，蘇拉耶姆曾多次計畫前往該島，並積極推動將2座島嶼開發成私人度假村的計畫。

維密創辦人被FBI鎖定　律師稱對性犯罪毫不知情

88歲的威斯納則是L Brands集團前負責人，旗下擁有知名內衣品牌維多利亞的秘密與Bath & Body Works連鎖店。司法部內部文件顯示，FBI在調查艾普斯坦案件時曾考慮對威斯納發出傳票，時間就在艾普斯坦2019年7月被捕前夕。

威斯納的律師當時向調查人員聲稱，威斯納夫婦對艾普斯坦的性犯罪行為毫不知情，儘管艾普斯坦曾擔任威斯納的財務管理人，但在發現遭竊款項後，雙方早在10多年前就已斷絕往來。一名FBI探員在2019年8月的電郵中寫道，「關於他的涉入程度，證據相當有限」。

▲▼美國司法部近日公開已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案。（圖／路透）

▲ 司法部強調塗黑是為保護受害者。（圖／路透）

另4人身分成謎　司法部強調保護受害者隱私

至於其他4人——努奧拉（Salvatore Nuara）、麥克拉德茲（Zurab Mikeladze）、李歐諾夫（Leonic Leonov）和卡布托（Nicola Caputo），他們的背景至今成謎，姓名也未出現在司法部其他相關檔案中。羅康納並未提供任何證據說明這4人涉及不法行為。

司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）回應稱，被大量塗黑的文件其實包含多名受害者姓名，這是保護隱私的必要措施，並強調威斯納和蘇拉耶姆的名字在其他文件中都有出現，司法部「並未隱瞞任何事」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」全曝光！
2巨鼠從天而降！　客人狂逃
萊爾富抽出壓軸「台積電股票」得主！　市值192萬
23歲雙胞胎遭輾1死1傷　後方哥哥目睹嚇到無語
蔡尚樺主持尾牙「開衩到大腿根」　同框大咖男星：屋頂要掀翻
無法「甲你攬牢牢」！李四川請辭　蔣萬安：開放大家點歌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

客機故障迫降「衝出跑道墜海」！　機翼斷裂55人全幸運生還

印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2飛行員遇難　其餘11人失蹤

貿易協議最大贏家是這2國　經濟學人：台灣2500億美元投資恐難兌現

淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」！　維密創辦人、杜拜富商全曝光

海灘散步竟踩到遺骨！男目擊「骨頭露出」急報警　死者身分曝光

日本大叔想脫單！「匯606萬日圓入會費」給假交友網站　全被騙光

36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理緊急取消出訪

他買凶殺情敵「竟僱到FBI」！餵豬毀屍恐怖陰謀曝光

為保護核武資產　挪威國防軍總司令警告：俄羅斯恐將入侵！

不滿投資進度落後！川普震怒向高市內閣發飆　日本派官員赴美談判

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

客機故障迫降「衝出跑道墜海」！　機翼斷裂55人全幸運生還

印尼客機「遭武裝份子槍擊」墜機！2飛行員遇難　其餘11人失蹤

貿易協議最大贏家是這2國　經濟學人：台灣2500億美元投資恐難兌現

淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」！　維密創辦人、杜拜富商全曝光

海灘散步竟踩到遺骨！男目擊「骨頭露出」急報警　死者身分曝光

日本大叔想脫單！「匯606萬日圓入會費」給假交友網站　全被騙光

36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理緊急取消出訪

他買凶殺情敵「竟僱到FBI」！餵豬毀屍恐怖陰謀曝光

為保護核武資產　挪威國防軍總司令警告：俄羅斯恐將入侵！

不滿投資進度落後！川普震怒向高市內閣發飆　日本派官員赴美談判

客機故障迫降「衝出跑道墜海」！　機翼斷裂55人全幸運生還

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平　561公里高空清晰入鏡

重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

百駿圖到東亞地緣政治　故宮南院推出馬年系列展

謝國樑2市場發1元紅包　民眾排隊搶沾喜氣

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

毒駕女撞死警所長！律師喊「可教化」　父悲痛罵：你們帶回家教

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

「旗子哥」本季最狂野一扣！　弗拉格爆砍27分怒灌惡棍布魯克斯

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

國際熱門新聞

女槍手血洗校園10死　加總理緊急取消出訪

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

川普震怒「投資落後」對日發飆　他赴美談判

冬奧主辦調查　多名選手獎牌一跳就斷

宏都拉斯：逐步與台灣恢復邦交

即／加拿大校園槍擊「至少10死25傷」

台積電ADR漲1.83％！　AI疑慮再起美股跌多漲少

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

百年咖啡壺變中資　義大利製造大危機

跟監蔡英文！華裔男認當中共間諜判4年

燒到瑞典王室！　王妃認了「見過艾普斯坦」

帛琉參議長收賄替北京喉舌　被美制裁

打臉川普！　爆20年前早知艾普斯坦惡行

冬奧最忙教練帶13國選手！15分鐘換一次隊服

更多熱門

相關新聞

打臉川普！　爆20年前早知艾普斯坦惡行

打臉川普！　爆20年前早知艾普斯坦惡行

美國總統川普與已故淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）的關係再度成為焦點，聯邦調查局（FBI）最新解密文件揭露，川普早在2006年便曾稱「所有人都知道艾普斯坦在做這種事」，與他過去多次公開宣稱對其惡行毫不知情的說法矛盾。而他的內閣成員、商務部長盧特尼克也因隱瞞與艾普斯坦來往，面臨兩黨議員逼宮呼聲。

說謊證據流出　美商務部長遭爆密會艾普斯坦

說謊證據流出　美商務部長遭爆密會艾普斯坦

淫魔富商前女友　國會前拒答所有問題

淫魔富商前女友　國會前拒答所有問題

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

法前文化部長父女捲淫魔艾普斯坦案　政壇嘩然

法前文化部長父女捲淫魔艾普斯坦案　政壇嘩然

關鍵字：

艾普斯坦司法部權貴維多利亞的秘密杜拜

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面