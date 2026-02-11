淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」！　維密創辦人、杜拜富商全曝光

▲ 美國司法部1月底公開百萬份艾普斯坦相關文件。（圖／達志影像／美聯社）

美國民主黨籍聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）10日在國會揭露，司法部在淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）相關文件中，刻意隱藏6名權貴的真實身分，這份名單包括「維多利亞的秘密」創辦人威斯納（Leslie Wexner）、杜拜環球港務集團執行長蘇拉耶姆（Sultan Ahmed bin Sulayem）等商界重量級人物。

議員赴司法部2小時揪出疑點 怒轟毫無正當理由

綜合《紐約郵報》等美媒，羅康納與共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）9日前往司法部，花費2小時審閱未經塗黑處理的艾普斯坦檔案後發現這些疑點。羅康納在議場上嚴詞質疑，「司法部毫無正當理由地隱藏6名有權有勢的男性身分」，直到議員親自指出問題，司法部才承認錯誤並公開這些人的姓名。

「為什麼需要我和馬西跑一趟司法部，才能讓這6個人的身分曝光？」羅康納進一步追問，「如果我們在2小時內就找到6個被隱藏的人名，試想在那300萬份檔案裡，還有多少人的身分被掩蓋？」

根據美國憲法「演說與辯論條款」，國會議員在議場的發言受到法律保護，不會面臨訴訟風險，兩人因此選擇在此公開這些敏感資訊。值得注意的是，這6人目前並未被控任何罪行，也沒有證據顯示他們涉及不法行為。

杜拜高層與艾普斯坦來往逾10年 協助取得「戀童島」

檔案內容顯示，71歲的蘇拉耶姆與艾普斯坦維持長達10多年的通訊往來，即使在艾普斯坦2008年因性侵未成年人被定罪後仍未中斷。2015年9月的一封電郵中，他甚至向艾普斯坦炫耀自己與外籍交換學生的不倫關係，內容充斥露骨性暗示與裸照。

更令人震驚的是，蘇拉耶姆曾協助艾普斯坦取得小聖詹姆斯島（Little St. James），這座加勒比海私人島嶼後來被聯邦檢察官指控為性交易場所。且艾普斯坦因2008年的前科，無法親自購買大聖詹姆斯島（Great St. James），最終由蘇拉耶姆名下的維京群島公司於2016年完成交易。電郵紀錄顯示，蘇拉耶姆曾多次計畫前往該島，並積極推動將2座島嶼開發成私人度假村的計畫。

維密創辦人被FBI鎖定 律師稱對性犯罪毫不知情

88歲的威斯納則是L Brands集團前負責人，旗下擁有知名內衣品牌維多利亞的秘密與Bath & Body Works連鎖店。司法部內部文件顯示，FBI在調查艾普斯坦案件時曾考慮對威斯納發出傳票，時間就在艾普斯坦2019年7月被捕前夕。

威斯納的律師當時向調查人員聲稱，威斯納夫婦對艾普斯坦的性犯罪行為毫不知情，儘管艾普斯坦曾擔任威斯納的財務管理人，但在發現遭竊款項後，雙方早在10多年前就已斷絕往來。一名FBI探員在2019年8月的電郵中寫道，「關於他的涉入程度，證據相當有限」。

另4人身分成謎 司法部強調保護受害者隱私

至於其他4人——努奧拉（Salvatore Nuara）、麥克拉德茲（Zurab Mikeladze）、李歐諾夫（Leonic Leonov）和卡布托（Nicola Caputo），他們的背景至今成謎，姓名也未出現在司法部其他相關檔案中。羅康納並未提供任何證據說明這4人涉及不法行為。

司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）回應稱，被大量塗黑的文件其實包含多名受害者姓名，這是保護隱私的必要措施，並強調威斯納和蘇拉耶姆的名字在其他文件中都有出現，司法部「並未隱瞞任何事」。