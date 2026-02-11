「過年最猛紅包」8800秒變1萬8800！萬人吵翻：超級刺激

▲原PO驚曝，包給阿公紅包，反多賺1萬元。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

阿公概念股穩賺不賠？一名網友笑稱，過年包8800元紅包給長輩，沒想到爺爺霸氣回包18800元，讓他瞬間現賺1萬元，並笑稱「當沖就是這麼簡單！」貼文曝光後，有的人點頭認證「最穩投資是阿公概念股」、「包6000元給阿嬤，收到10萬大禮」；也有人苦笑，「包8000元給奶奶，奶奶包200元給我」。

一名網友在Threads表示，去年過年包了8800元紅包給爺爺，沒想到爺爺直接霸氣回包18800元給原PO，讓他笑喊「當沖就是這麼簡單，學會了嗎？」

有人翻倍有人賠光！長輩概念股真刺激

文章曝光後，引發破7萬名網友關注，釣出一票「高獲利族群」現身說法，「我每次收紅包也有這種當沖感，非常喜歡新年」、「先生包給婆婆12000元，婆婆回包2萬*4包（我們夫妻+2孩），真的蠻好賺的）」、「去年包了6000元給阿嬤，阿嬤回了一個新春大禮包10萬，嚇死我了」、「這題我會，我各包6000元給娘家爸媽，但他們只收紅包袋，把12000元退給我，然後又另外包了12000元給我」。

不過這檔「長輩概念股」並非穩賺，其他苦主笑回，「投資有賺有賠，我是賠的那個」、「這題我會，包給阿公6800元， 阿公回謝謝啦」、「包8000元給奶奶，奶奶包200元給我，一分鐘當沖輸7800，有夠刺激」、「之前我媽包6600元給阿嬤，阿嬤回包2000元，所以當沖風險真的很高，要謹慎」。