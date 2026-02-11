　
「過年最猛紅包」8800秒變1萬8800！萬人吵翻：超級刺激

▲鈔票,現金,紅包,年終獎金,過年,領紅包,新鈔, 。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO驚曝，包給阿公紅包，反多賺1萬元。（示意圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／劉維榛報導

阿公概念股穩賺不賠？一名網友笑稱，過年包8800元紅包給長輩，沒想到爺爺霸氣回包18800元，讓他瞬間現賺1萬元，並笑稱「當沖就是這麼簡單！」貼文曝光後，有的人點頭認證「最穩投資是阿公概念股」、「包6000元給阿嬤，收到10萬大禮」；也有人苦笑，「包8000元給奶奶，奶奶包200元給我」。

一名網友在Threads表示，去年過年包了8800元紅包給爺爺，沒想到爺爺直接霸氣回包18800元給原PO，讓他笑喊「當沖就是這麼簡單，學會了嗎？」

有人翻倍有人賠光！長輩概念股真刺激

文章曝光後，引發破7萬名網友關注，釣出一票「高獲利族群」現身說法，「我每次收紅包也有這種當沖感，非常喜歡新年」、「先生包給婆婆12000元，婆婆回包2萬*4包（我們夫妻+2孩），真的蠻好賺的）」、「去年包了6000元給阿嬤，阿嬤回了一個新春大禮包10萬，嚇死我了」、「這題我會，我各包6000元給娘家爸媽，但他們只收紅包袋，把12000元退給我，然後又另外包了12000元給我」。

不過這檔「長輩概念股」並非穩賺，其他苦主笑回，「投資有賺有賠，我是賠的那個」、「這題我會，包給阿公6800元， 阿公回謝謝啦」、「包8000元給奶奶，奶奶包200元給我，一分鐘當沖輸7800，有夠刺激」、「之前我媽包6600元給阿嬤，阿嬤回包2000元，所以當沖風險真的很高，要謹慎」。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「過年最猛紅包」8800秒變1萬8800！萬人吵翻：超級刺激

「過年最猛紅包」8800秒變1萬8800！萬人吵翻：超級刺激

元大基金會席開36桌團圓飯　宴請門諾住民過年

春節腳步近了，年味也悄悄在門諾醫院壽豐分院蔓延。元大文教基金會連續第16年在春節前夕，為長期住院的身心障礙與失智住民舉辦溫馨尾牙，今年擴大辦理席開36桌，不只出錢辦桌，更是出人出力，讓圍爐不只是「吃一頓飯」，而是一場被陪伴、被記得的團圓時光。

過年不宜穿紅色　命理專家：馬年帶兩把火

過年6大習俗！除夕聽香暗示兆頭

春節前最忙時刻黃偉哲慰勞清潔隊員致贈新春紅包

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

