社會 社會焦點 保障人權

詐領特別費6.8萬！台中前地政局長認罪　拿包遮臉：不要為難我

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳存金拿起包包遮臉。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

 

台中市前地政局長吳存金涉嫌詐領特別費，台中地檢署依貪污、使公務員登載不實文書罪嫌起訴，台中地院今天（11日）首度開庭，吳存金對起訴內容均認罪，並由辯護律師以每筆詐領金額不高、在5萬元以下為理由，請求從輕量刑、給予緩刑機會。庭後媒體欲訪問吳，但吳以包包遮臉，表示「司法不公開，請不要為難我」。

檢方調查，吳利用職務上機會，從2019年11月25日起至2024年5月12日止，在台中市某餐廳有11次消費，均為親屬間家庭聚餐的私人餐敘，吳竟向餐廳打統編，再將餐廳開立的11張開統編發票，交給不知情的地政局經辦及主計單位人員進行核銷，從中詐得首長特別費共6萬8679元。

台中地檢署去年底偵結，依貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物，以及刑法第216條、214條之行使使公務員登載不實公文書等罪嫌將吳起訴。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳存金開庭結束步出法院。（圖／記者白珈陽攝）

全案今天首次開庭，吳的11筆消費發票作為證物以投影片呈出，金額從1030元至1萬7600元不等，吳對於相關證據、檢方調查內容，全部認罪；辯護人則說，吳的每筆犯罪金額都在5萬元以下，且目前已經去職，無再犯可能，請求法官從輕量刑，給予緩刑機會。

被害人則由台中市地政局政風室主任陳金龍、台中市地政局秘書室主任朱俊鴻為代表出席，陳、朱均表示尊重法院判決。

此外，吳存金在案件爆發之時遭台中地檢署帶回偵辦，訊後命以100萬元交保；今天開庭時，為讓審理程序順利進行，法官戰諭威當庭諭知吳須限制出境、出海，並將通知書交付吳。

吳在開庭過程中神情平和，庭後步出法院時，媒體欲詢問今天是否作認罪答辯，吳先是拿起包包擋住臉，接著說「司法不公開，請你不要為難我」；記者又說「但今天是公開審理」，吳再回「那你問法官」，隨後迅速離去。

02/09 全台詐欺最新數據

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

美國零售巨頭好市多（Costco）高層在年前帶來好消息，台中好市多分店將由現有的2家拓點至6家。根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，好市多農曆年後將先在西屯、海線開新分店；其中海線將有2家新據點，第6家則已鎖定大里、太平、霧峰等屯區。

台中好市多要開第3、4間　高層霸氣喊：開到6家也沒問題

黃光芹轟：藍黨中央隨楊瓊瓔起舞　嘴巴說公平「實際拖磨江啟臣」

台中4寶爸虐待長子7年「不給飯吃」　

七期傳暴力事件男「臉留2彈孔」2嫌落網

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

