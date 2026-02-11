詐領特別費6.8萬！台中前地政局長認罪　拿包遮臉：不要為難我

▲吳存金拿起包包遮臉。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市前地政局長吳存金涉嫌詐領特別費，台中地檢署依貪污、使公務員登載不實文書罪嫌起訴，台中地院今天（11日）首度開庭，吳存金對起訴內容均認罪，並由辯護律師以每筆詐領金額不高、在5萬元以下為理由，請求從輕量刑、給予緩刑機會。庭後媒體欲訪問吳，但吳以包包遮臉，表示「司法不公開，請不要為難我」。

檢方調查，吳利用職務上機會，從2019年11月25日起至2024年5月12日止，在台中市某餐廳有11次消費，均為親屬間家庭聚餐的私人餐敘，吳竟向餐廳打統編，再將餐廳開立的11張開統編發票，交給不知情的地政局經辦及主計單位人員進行核銷，從中詐得首長特別費共6萬8679元。

台中地檢署去年底偵結，依貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物，以及刑法第216條、214條之行使使公務員登載不實公文書等罪嫌將吳起訴。

▲吳存金開庭結束步出法院。（圖／記者白珈陽攝）



全案今天首次開庭，吳的11筆消費發票作為證物以投影片呈出，金額從1030元至1萬7600元不等，吳對於相關證據、檢方調查內容，全部認罪；辯護人則說，吳的每筆犯罪金額都在5萬元以下，且目前已經去職，無再犯可能，請求法官從輕量刑，給予緩刑機會。

被害人則由台中市地政局政風室主任陳金龍、台中市地政局秘書室主任朱俊鴻為代表出席，陳、朱均表示尊重法院判決。

此外，吳存金在案件爆發之時遭台中地檢署帶回偵辦，訊後命以100萬元交保；今天開庭時，為讓審理程序順利進行，法官戰諭威當庭諭知吳須限制出境、出海，並將通知書交付吳。

吳在開庭過程中神情平和，庭後步出法院時，媒體欲詢問今天是否作認罪答辯，吳先是拿起包包擋住臉，接著說「司法不公開，請你不要為難我」；記者又說「但今天是公開審理」，吳再回「那你問法官」，隨後迅速離去。