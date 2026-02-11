螞蟻人崩潰？泰國飲品革命今上路　點「正常甜泰奶」含糖量先砍50%

圖文／鏡週刊

泰國嗜甜文化迎來史上最大轉折，泰國公共衛生部今（11日）正式啟動一項深遠的健康改革，宣布將全國飲品的「正常甜」標準下修為原配方的50%。

綜合泰媒報導，這項政策不僅僅是建議，更是一場由政府主導、並與Cafe Amazon、All Cafe及Black Canyon等9大知名連鎖品牌深度合作的集體行動。從今以後，當消費者走進這些店家點選「正常甜」時，拿到的將會是1杯甜度自動減半的飲品。

這項改革背後邏輯，是巧妙運用了「行為經濟學」中的預設值效應。過去，泰國手搖飲的「正常」門檻遠高人體負荷，1杯平凡的16盎司冰咖啡或泰式奶茶，動輒含有6至7茶匙的糖分。政府意識到，與其單純勸導民眾少喝糖，不如直接改變「正常」定義。透過將低糖設為預設選項，能有效降低大眾在無意識間攝取的熱量，進而對抗日益嚴重的肥胖與慢性病問題。

減糖帶來的改變，並不只限於腰圍。泰國衛生部特別強調，當人體減少糖分攝取後，皮膚會因為糖化作用減少而變得更有彈性，有效延緩皺紋生成與發炎反應。此外，血糖波峰的平緩能避免體力突然崩潰，讓精神狀況更加穩定。更重要的是，這種改變能減輕肝臟與胰臟的代謝負擔，從根本上預防脂肪肝與糖尿病。

儘管政策立意良善，但對長期習慣高甜度的民眾來說，這場「味覺革命」初期勢必會面臨挑戰。對此，衛生部溫柔地提醒大眾：人類的甜味受體每2週會完成一次更替。這意味著，或許第一口會覺得淡而無味，但只要堅持14天，味蕾就能重新找回感受天然食材的能力。這不僅是一次飲品配方的調整，更是一場關於健康自覺的國民運動。

更多鏡週刊報導

日本預警北海道規模9巨震絕非虛言！ 郭鎧紋揭研究脈絡：做好防災準備

監院出手！台中非洲豬瘟案「損失高達21億」 盧市府4官員遭彈劾

戰神變啞巴？黃國昌掃街遭連環嗆聲 路人握手酸超速仔：土城的選擇