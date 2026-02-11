嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

▲李明璇表示，近來許多人突然宣布參選，讓自己心情沉重。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「朱家軍」楊智伃日前宣布投入國民黨北市松山信義選區議員初選，加上黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮等，將有六新人參戰，呈現六搶二激烈競爭。李明璇今（11日）有感而發指出，過去半年真正在跑的只有三個人，她、李煥中、滿志剛，但這幾天卻出現「戲劇性變化」，接連兩位同志宣布參選，感到一瞬間沉重；李明璇還說，「我也知道，有些人的背後，有完整的資源體系、有老闆前輩做靠山，第一步出來，資源就已經準備好了。」

李明璇透過臉書指出，從去年9月到現在，這半年來松山信義裡一直很單純，真正在跑的，就是滿志剛、李煥中還有自己，地方上也認為初選大概就是「3位取2席」，但這幾天突然出現戲劇性的變化，接連有2位同志宣布參選。

李明璇感嘆，自己面對媒體時說很高興看到這麼多優秀同志，願意投入公共事務，但回到家靜下來想一想，卻忍不住苦笑了一下，坦言其實沒有那種所謂「開心」的情緒，真實的心情是很清楚這條路本來就不容易，但當局勢在短時間內急轉，心裡還是會有一瞬間的沉重。

李明璇說，自己不是因為害怕競爭，而是因為知道自己是一直用最傻、最慢、也最吃力的方式在走，到吳興市場掃街時，才很真實地意識到，原來此刻站在這裡的她是所有人裡，資源最少的一個，別人已經一面一面看板掛上去，「而我，一塊都沒有！」手上能做的是最便宜的面紙包，還是蹭朋友陳冠安的會員優惠價。

另外，面對大家很喜歡、常被說超卡哇伊的泰迪熊璇提袋，李明璇也坦言她資源很有限，沒辦法一次成千上萬的豪撒，常常發生「斷物資」的時刻，每天都有支持者問，「明璇，還有手提袋可以拿嗎？」她只能臉紅地說，「抱歉⋯不好意思發完了，還在等下一批印好。」

李明璇強調，那種瞬間很難形容，而是很清楚知道，自己真的已經把能省的都省了，能撐的，也都撐著，沒有誰幫她鋪好路，也沒有誰幫她把一切都安排妥當；不過李也感性表示，有的是每天站在街頭、願意聽她說話的人、在市場裡替她加油的好朋友、是在她物資發完時，仍然拍拍她肩膀說，「沒關係啦，看到妳本人就很開心了」。

李明璇透露，聽說還有其他擬參選人「蠢蠢欲動」，但同時提醒自己，這不是第一次，也不會是最後一次站在逆風裡，「我是靠信念、雙手雙腳一步步走來，會繼續用行動證明。」

