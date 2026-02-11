　
長榮航空「桃園-華盛頓」6/26首航　每周4班即起開賣

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空今天宣布，6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放購票，提供每周4班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴增至10個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空長期深耕北美市場，繼去年開闢達拉斯航線，今年開闢直飛美國首府華盛頓航線，精準切入全美政治核心與企業高度聚集的經濟樞紐，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡。

長榮航空指出，桃園－華盛頓航線將採用三艙等配置的波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙。

長榮航空表示，桃園－華盛頓航班編號BR04，每周一、三、五、六直飛，起飛時間為晚間7時30分，抵達時間為當地晚間10時30分；華盛頓－桃園航班編號BR03，每周二、四、六、日直飛，起飛時間為凌晨1時50分，抵達時間為隔日清晨5時45分。

華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund表示，非常歡迎長榮航空開航華盛頓杜勒斯國際機場的新航線，此直飛航線不僅大幅縮短台北與華盛頓特區之間的距離，旅客也可透過長榮航空在桃園機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市，預估此航線每年可為美國國家首都區帶來逾6,100萬美元的經濟效益。

另外，星宇航空日前也宣布，3月30日起將開航台中-東京航線，規劃每周4班，以Airbus A321機型執飛，是目前唯一由台中直飛東京的定期航班；另也於3月31日開航台中-熊本航線，將以A321neo機型執飛，規劃每周3班，屆時星宇在台中將有9個航點。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

長榮航空「桃園-華盛頓」6/26首航　每周4班即起開賣

長榮2航班燃油不足喊Mayday　民航局：已著手調查

長榮2航班燃油不足喊Mayday　民航局：已著手調查

德威航空TW687航班8日降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，造成後續長榮航空及香港航空3架航班因燃油不足發出「Mayday」訊號。對此，民航局表示，已針對長榮航空2架航班已著手調查。

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

空服員猝逝案「長榮事務長遭記大過」　連降2級拔管理職

空服員猝逝案「長榮事務長遭記大過」　連降2級拔管理職

長榮航空駐四川前代表企圖行賄官員　遭判6月

長榮航空駐四川前代表企圖行賄官員　遭判6月

張榮發辭世10周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

張榮發辭世10周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

