地方 地方焦點

草屯九九峰氦氣球樂園今起試營運　許淑華、江啟臣率先搭乘體驗

記者高堂堯／南投報導

全台首座高空氦氣球樂園「九九峰氦氣球樂園」今日啟用試營運，南投縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等來賓到場搭乘體驗、升上168公尺高空俯瞰九九峰美景，直呼「超浪漫、超幸福！」咸認這座由縣府打造、榮獲公共工程金質獎與建築園冶獎肯定的景點，將成為春節期間熱門打卡新地標。

▲草屯九九峰氦氣球樂園今天開始試營運。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯九九峰氦氣球樂園今天開始試營運。（圖／南投縣政府提供）

縣府於今日上午在九九峰舉辦九九峰氦氣球樂園工程啟用典禮暨試營運活動，包括立法院副院長江啟臣、立委馬文君、游顥，南投縣長許淑華、副縣長王瑞德、縣府秘書長李良珠、草屯鎮長簡賜勝，縣議員林芳伃、張秀枝、林憶如、唐曉棻、廖梓佑、簡峻庭、林友友、林儒暘、陳宜君、蔡銘軒，以及地方人士共同見證，也分批登上氦氣球體驗高空絕景魅力。

▲草屯九九峰氦氣球樂園2月開始試營運，活動限量預約搶先體驗。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

▲草屯九九峰氦氣球樂園2月開始試營運，活動限量預約搶先體驗。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

▲草屯九九峰氦氣球樂園2月開始試營運，活動限量預約搶先體驗。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

該氦氣球園區位於草屯鎮平林里，引進法國Aerophile頂級氦氣球，讓遊客可以在穩定、安全的條件下，輕鬆升空；氦氣球升高，空中視野360度，可飽覽壯麗景觀，九九峰群山層層疊疊，有如一幅立體水墨畫；遠處鳥嘴潭人工湖如一面巨大鏡子，反射藍天與山影；腳底下烏溪蜿蜒成銀色長龍，在陽光下閃耀，平原與國道六號一覽無遺，甚至偶爾有雄鷹展翅盤旋而過，橫生驚喜，許淑華等人也在半空中卸下寫有「讓氦氣球帶你領略南投的天空」字樣的巨幅紅布條。

▲草屯九九峰氦氣球樂園2月開始試營運，活動限量預約搶先體驗。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

▲草屯九九峰氦氣球樂園2月開始試營運，活動限量預約搶先體驗。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

許淑華落地後分享搭乘心得表示，「超享受！未來還會推出夜間飛行，看南投夜景一定更美。」她也邀請國人春節期間來南投走春，一次玩遍氦氣球、參加南投燈會，還可以到台14線等地賞花、泡溫泉；江啟臣表示，搭上南投的氦氣球，「真的很漂亮、很浪漫！亞洲少數幾座同級設施就在我們中台灣，春節一定要帶家人或另一半來，保證幸福感爆棚！」

▲草屯九九峰氦氣球正式揭幕升空。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲草屯九九峰氦氣球正式揭幕升空。（圖／記者高堂堯攝，下同）

縣府觀光處表示，九九峰氦氣球樂園係由縣府以OT促參方式，透過薰衣草森林業者營運、管理，園區內結合咖啡、香草餐桌、在地食材餐廳、生態步道、手作坊與環境教育，適合親子出遊、情侶約會或一家人慢活放鬆。

▲草屯九九峰氦氣球樂園2月開始試營運，活動限量預約搶先體驗。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

▲草屯九九峰氦氣球樂園2月開始試營運，活動限量預約搶先體驗。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

九九峰氦氣球樂園試營運採分階段限額、全線上預約制，每日線上預約入園人數上限2000人，2至3歲不開放搭乘，但可免費入園；第一階段除2月11日啟用，2月12日至14日限南投縣民及草屯鎮民免費體驗，線上預約名額秒殺，第二階段從2月17日至3月8日全民開放，入園門票99元，入園＋氦氣球套票成人798元、4-12歲498元，3歲以下不開放搭乘，預約2月12日中午12時起於官網（https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw）搶位，南投縣民憑證明還可兌換限量、價值200元香草茶禮盒；正式試營運從3月9日起，延長至晚間20時，預約與現場購票併行。

草屯九九峰氦氣球樂園今起試營運　許淑華、江啟臣率先搭乘體驗

