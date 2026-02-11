呂翰九與美副貿易代表會談　討論進口車安全標準等非關稅壁壘

▲南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普曾透過社群平台宣布，南韓對等關稅將從15%提高至25%，對南韓形成新一波壓力。在此之際，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九今（11）日上午會晤訪韓的美國貿易代表署（USTR）副代表史威澤（Rick Switzer），針對汽車安全標準與數位領域等非關稅壁壘問題展開約90分鐘磋商。

根據韓媒《News1》，南韓產業通商資源部表示，雙方此次會談聚焦於去年11月美韓元首共同發布的「聯合事實清單」中，有關非關稅措施的履行情況與後續推動計畫。會談從上午9時30分開始，歷時約1小時30分鐘，涵蓋汽車、數位服務及跨境資料流動等爭議議題。

依照去年達成的共識，南韓同意推動取消「美國產汽車安全標準同等性認定上限」。現行制度下，只要美國製造車輛符合美國聯邦汽車安全標準，即可免除額外改裝直接進口南韓，但每年設有5萬輛配額。是否取消上限，被視為美方高度關切的市場准入問題。

數位領域同樣是焦點。聯合事實清單中載明，韓方承諾，「確保在網路使用費、線上平台監管等數位服務相關法律與政策上，美國企業不會受到歧視或面臨不必要障礙」，並將促進包括位置資訊、再保險及個人資料在內的資訊跨境流通。不過，美方近期持續對南韓在數位政策上的作法表達疑慮。

美國代理駐韓大使海勒（James Heller）今年1月更致函南韓副總理兼科學技術情報通信部長裴慶勳，敦促落實數位領域相關承諾。

美國2025年《各國貿易障礙調查報告》（NTE）亦點名，南韓在多項措施上構成潛在壁壘，包括推動向海外內容企業收取網路使用費、加強對大型數位平台監管、限制位置數據外流、要求個資在地化，以及限制涉及國安核心技術的海外雲端服務使用等。

原訂去年12月召開的美韓自由貿易協定（FTA）共同委員會，因雙方對數位非關稅措施立場分歧而延宕。美國政治媒體《政客》（Politico）曾披露，美方對數位壁壘表達憂慮，最終導致會議未能舉行。

呂翰九在會中重申韓方履行既有協議的決心，並提議儘速重啟FTA共同委員會，就具體執行細節持續磋商。據悉，呂翰九今年以來已與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會晤5次，針對非關稅議題及雙邊經貿穩定方案交換意見。