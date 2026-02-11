　
總預算未過　鐵道局：最快4月影響廠商工程款支付

▲▼鐵道局長楊正君。（圖／記者周湘芸攝）

▲鐵道局長楊正君。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

立法院總預算案持續卡關，恐怕衝擊國內交通建設期程。交通部鐵道局長楊正君今表示，若預算未通過，無法如期將鐵道建設工程款支付給廠商，預估會在4至6月陸續受到影響，恐導致廠商面臨財務問題，甚至倒閉影響契約。

根據交通部日前盤點，今年度預算案較上年度編列數增加，主要因桃園鐵路地下化、花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化及台南市區鐵路地下化等各項建設已進入工程施作高峰期，且嘉義縣市鐵路高架化延伸建設也陸續辦理工程發包施工，需依約撥付各項工程款項。

交通部表示，若工程款項無法正常撥付，將影響後續工程施工及計畫延遲，尤其已施作的高風險工項，包括地下結構開挖、連續壁、橋梁、軌道曲線與基樁改善、臨軌側擋土牆等工程，恐因未能接續衍生嚴重結構安全與施工品質疑慮。

楊正君今天受訪指出，鐵道局去年編列預算179億元，今年編列鐵道及捷運建設計畫經費310億元，表示今年有若干計畫會進入施工期，受預算審查影響，最多只能先執行179億元，對各計劃影響不一。

楊正君表示，若預算未通過，可能導致部分工程款項無法如期交付給廠商，長期恐影響廠商財務狀況，中小型業者更可能面臨倒閉風險，影響契約終止。

楊正君指出，在預算未通過的情況下，短期之內廠商多還能負擔，但預估會在4至6月陸續受到影響，當業主付不出款項，廠商恐將面臨財務問題。

專訪／點評對手賴瑞隆　柯志恩一句話超狠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

總預算未過　鐵道局：最快4月影響廠商工程款支付

