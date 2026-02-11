　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史無前例企劃！《做書的人2》書展搶先狂賣200本　3月正式發行

▲▼《做書的人2》在台北國際書展搶先亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲《做書的人2》在台北國際書展熱銷近200本。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

逗點文創結社開啟史無前例的《做書的人》企劃，第1集推出後就引發話題，不只吸引出版圈矚目，也讓許多愛書人與獨立工作者產生共鳴。如今《做書的人2》將於3月正式發行，日前搶先在台北國際書展販售，期間賣出近200本。出版人陳夏民表示，如果對工作仍抱有想像，或已走到某個階段感到疲憊，都可能會覺得「這本書在召喚你」。

▲▼《做書的人2》企劃陳夏民、作者陳雨汝分享。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《做書的人2》出版人陳夏民（左）、作者陳雨汝（右）分享。（圖／記者林育綾攝）

●《做書的人2》揭開一本書背後的產業鏈

《做書的人2》日前在台北國際書展搶先亮相，出版人陳夏民透露，新書在期間共售出199本，超原先預期，也顯示讀者對「做書這件事」仍有高度好奇，「大家一直想知道更多，所以第2集才真的出來了。」

相較第一集聚焦韓國的「獨立出版社」，第2集將視角延伸至產業更深層，納入了設計師、畫家、書店、記者等不同角色，試圖呈現「一本書背後更完整的生產鏈」。

▲▼《做書的人2》在台北國際書展搶先亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲陳雨汝提到，很多人對「出版從業者」有刻板印象。（圖／記者林育綾攝）

該書採訪、撰文作者陳雨汝指出，外界常把出版業視為「夕陽產業」，甚至形容從業者是「燃燒自己」的存在，賠錢也在所不惜。但她說，其實這也是刻板印象，絕大多數獨立出版人，原則都是「不能虧錢，還想賺錢」。但她也想知道，這麼辛苦，為什麼還是有人選擇做這件事？這成為第2集反覆探究的核心。

她形容，做書或相關的工作過程中，如果100分鐘裡有90分鐘是苦的，卻有「關鍵的10分鐘感到快樂」，那10分鐘就足以讓人持續。她舉例，自己長時間投入字幕翻譯，完稿時往往疲憊不堪，照鏡子還會嚇一跳，但內心清楚知道，那是自己喜歡的事，有時候快樂不一定會顯現在表面。

書中受訪者之一、韓國獨立出版社「小章閣」負責人盧聖英，長期投入東南亞文化推廣，明知市場規模有限，仍選擇深耕，並直言「覺得這件事很浪漫」。陳雨汝說，這樣的浪漫並非脫離現實，而是在現實條件下，仍願意做出困難卻真誠的選擇。

▲▼《做書的人2》企劃陳夏民、作者陳雨汝分享。（圖／記者林育綾攝）

▲《做書的人2》企劃陳夏民分享，當初展開這個企劃，是因為自己「太孤獨了」。（圖／記者林育綾攝）

●因為孤單而開啟的瘋狂企劃

對陳夏民而言，《做書的人》企劃的誕生，跟他個人的工作狀態密切相關。他坦言，自己曾陷入嚴重的「工作職災」，原本熱愛的出版工作，一度讓他感到反胃，甚至無法直視紙本書。那段時間他寫下《工作排毒》，試圖重新整理與工作的關係，但後來發現，「可以好好工作，跟可以快樂工作，是兩回事。」

長時間獨自工作，一整天下來幾乎不與人交談，他最常說的一句話，是對超商店員說「悠遊卡，發票存裡面」。這種孤獨的狀態，讓他開始思考，世界各地經營「一人出版社」的人，是否也面臨相似困境？這個念頭，成為《做書的人》系列的起點。

▲▼《做書的人》團隊到韓國首爾採訪獨立出版工作者。（圖／逗點文創結社提供）

▲《做書的人》團隊，左至右：廖建華、陳夏民、陳雨汝，多次到韓國首爾採訪獨立出版工作者。（圖／逗點文創結社提供）

他與陳雨汝、攝影師廖建華3人組隊，多次前往韓國首爾書展採訪，一路搭計程車穿梭城市、拜訪出版社與書店。那段密集移動的過程，讓他重新感受到微小卻真實的快樂，也理解「浪漫」其實存在於日常縫隙之中。

陳夏民認為，許多作品的第2集，常被視為過渡之作，但《做書的人2》並不是，而是從一開始就往下鑽，情感濃度更高，內容更深入。

書中同時記錄韓國獨立出版社的經營案例，例如將辦公室改為閱讀室，或定期開放空間變身「小書店」，透過活化空間降低成本、創造收益。陳雨汝表示，預算限制未必是阻礙，反而可能激發創意，許多做法正是在受限情況下被逼出來。

▲▼《做書的人2》在台北國際書展搶先亮相。（圖／記者林育綾攝）

▲《做書的人2》預計3月1日正式發行。（圖／記者林育綾攝）

●《做書的人》3部曲

陳夏民強調，「做書的人」系列規劃為3集，未來將進一步觸及大型書展策劃者、通路從業者，也計畫前往日本採訪。

他觀察，《做書的人2》的讀者不僅來自出版圈，也包括年輕世代、內容產業工作者與獨立工作者。有編輯傳訊息告訴他，看了第一段就決定買下；也有年輕研究生翻一翻後帶走。

陳夏民形容，《做書的人》在台灣出版業幾乎可說是「傳奇般的企劃」，過去國內沒有人如此瘋狂、大規模梳理「做書」這件事。這本書表面上談的是出版產業，翻開之後讀到的卻是關於工作、孤單、選擇、堅持下去的心情。他說，如果對工作仍有想像，或正感到疲憊，應該會感覺到這本書在召喚你。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淫魔艾普斯坦檔案「驚藏6大咖」全曝光！
2巨鼠從天而降！　客人狂逃
萊爾富抽出壓軸「台積電股票」得主！　市值192萬
23歲雙胞胎遭輾1死1傷　後方哥哥目睹嚇到無語
蔡尚樺主持尾牙「開衩到大腿根」　同框大咖男星：屋頂要掀翻
無法「甲你攬牢牢」！李四川請辭　蔣萬安：開放大家點歌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

明天回溫到周末　除夕起連5天濕涼

「吃完1美食」台灣秒勝出　觀光客點頭：日本的可以拿去丟掉

高鐵延伸宜蘭惹議　鐵道局：直鐵「無法發揮容量」是最大障礙

約北車M8出口面交　「1句話」惹鼻酸！萬人淚崩：那裡有守護神

「過年最猛紅包」8800秒變1萬8800！萬人吵翻：超級刺激

史無前例企劃！《做書的人2》書展搶先狂賣200本　3月正式發行

WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身　「大巨蛋門票」首波幸運兒出爐

長榮航空「桃園-華盛頓」6/26首航　每周4班即起開賣

總預算未過　鐵道局：最快4月影響廠商工程款支付

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

明天回溫到周末　除夕起連5天濕涼

「吃完1美食」台灣秒勝出　觀光客點頭：日本的可以拿去丟掉

高鐵延伸宜蘭惹議　鐵道局：直鐵「無法發揮容量」是最大障礙

約北車M8出口面交　「1句話」惹鼻酸！萬人淚崩：那裡有守護神

「過年最猛紅包」8800秒變1萬8800！萬人吵翻：超級刺激

史無前例企劃！《做書的人2》書展搶先狂賣200本　3月正式發行

WBC倒數！中市府為經典賽直播暖身　「大巨蛋門票」首波幸運兒出爐

長榮航空「桃園-華盛頓」6/26首航　每周4班即起開賣

總預算未過　鐵道局：最快4月影響廠商工程款支付

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平　561公里高空清晰入鏡

重訓深蹲「濕一片」！高階女主管崩潰只敢穿黑褲　醫揭產後隱疾

百駿圖到東亞地緣政治　故宮南院推出馬年系列展

謝國樑2市場發1元紅包　民眾排隊搶沾喜氣

郭正亮示警：國民黨要有策略調整　做到像是「反美政黨」會很不利

毒駕女撞死警所長！律師喊「可教化」　父悲痛罵：你們帶回家教

李四川2月底請辭表態參選新北市　黃國昌：會跟川伯深入交換意見

賴稱特別預算「本就每年審」　黃國昌：可能看過民眾黨版認為寫很清楚

「旗子哥」本季最狂野一扣！　弗拉格爆砍27分怒灌惡棍布魯克斯

明天回溫到周末　除夕起連5天濕涼

【烏龜咬人怎麼辦？】飼主拿布偶示範下場　本尊全程目睹嚇到落跑

生活熱門新聞

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣」

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

快訊／肯德基蛋撻「內餡有電池」　業者道歉：個別門市疏漏

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

過年快到！時間觀念一致改口「1說法」全爆笑

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

威力彩衝13.5億！命理師曝3招買彩券　大幅衝高中獎運

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

好市多初一沒開！採買年菜「最沒人時段」曝光

更多熱門

相關新聞

韓國出版吸粉秘訣！不打折扣戰「專注1件事」

韓國出版吸粉秘訣！不打折扣戰「專注1件事」

韓國出版業近10年起死回生，「追星」、「圈粉」文化延伸發揮到書本，不少獨立出版和書店成為年輕人追蹤的對象，作家也像明星般被喜愛，只要新書及周邊推出，粉絲也熱情掏腰包支持。台灣出版業者觀察，其實韓國不只是靠社群操作吸粉，而是很清楚「讀者想要什麼」，全方位關心和照顧讀者需求，創造參與感。

書展延期　作家開書單支持：買爆這些書

書展延期　作家開書單支持：買爆這些書

挖掘青春的「時空膠囊」

挖掘青春的「時空膠囊」

不居功！殉職機長廖建宗家拒褒揚

不居功！殉職機長廖建宗家拒褒揚

關鍵字：

做書的人逗點文創結社陳夏民陳雨汝廖建華

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面