史無前例企劃！《做書的人2》書展搶先狂賣200本　3月正式發行

逗點文創結社開啟史無前例的《做書的人》企劃，第1集推出後就引發話題，不只吸引出版圈矚目，也讓許多愛書人與獨立工作者產生共鳴。如今《做書的人2》將於3月正式發行，日前搶先在台北國際書展販售，期間賣出近200本。出版人陳夏民表示，如果對工作仍抱有想像，或已走到某個階段感到疲憊，都可能會覺得「這本書在召喚你」。

●《做書的人2》揭開一本書背後的產業鏈

《做書的人2》日前在台北國際書展搶先亮相，出版人陳夏民透露，新書在期間共售出199本，超原先預期，也顯示讀者對「做書這件事」仍有高度好奇，「大家一直想知道更多，所以第2集才真的出來了。」

相較第一集聚焦韓國的「獨立出版社」，第2集將視角延伸至產業更深層，納入了設計師、畫家、書店、記者等不同角色，試圖呈現「一本書背後更完整的生產鏈」。

該書採訪、撰文作者陳雨汝指出，外界常把出版業視為「夕陽產業」，甚至形容從業者是「燃燒自己」的存在，賠錢也在所不惜。但她說，其實這也是刻板印象，絕大多數獨立出版人，原則都是「不能虧錢，還想賺錢」。但她也想知道，這麼辛苦，為什麼還是有人選擇做這件事？這成為第2集反覆探究的核心。

她形容，做書或相關的工作過程中，如果100分鐘裡有90分鐘是苦的，卻有「關鍵的10分鐘感到快樂」，那10分鐘就足以讓人持續。她舉例，自己長時間投入字幕翻譯，完稿時往往疲憊不堪，照鏡子還會嚇一跳，但內心清楚知道，那是自己喜歡的事，有時候快樂不一定會顯現在表面。

書中受訪者之一、韓國獨立出版社「小章閣」負責人盧聖英，長期投入東南亞文化推廣，明知市場規模有限，仍選擇深耕，並直言「覺得這件事很浪漫」。陳雨汝說，這樣的浪漫並非脫離現實，而是在現實條件下，仍願意做出困難卻真誠的選擇。

●因為孤單而開啟的瘋狂企劃

對陳夏民而言，《做書的人》企劃的誕生，跟他個人的工作狀態密切相關。他坦言，自己曾陷入嚴重的「工作職災」，原本熱愛的出版工作，一度讓他感到反胃，甚至無法直視紙本書。那段時間他寫下《工作排毒》，試圖重新整理與工作的關係，但後來發現，「可以好好工作，跟可以快樂工作，是兩回事。」

長時間獨自工作，一整天下來幾乎不與人交談，他最常說的一句話，是對超商店員說「悠遊卡，發票存裡面」。這種孤獨的狀態，讓他開始思考，世界各地經營「一人出版社」的人，是否也面臨相似困境？這個念頭，成為《做書的人》系列的起點。

他與陳雨汝、攝影師廖建華3人組隊，多次前往韓國首爾書展採訪，一路搭計程車穿梭城市、拜訪出版社與書店。那段密集移動的過程，讓他重新感受到微小卻真實的快樂，也理解「浪漫」其實存在於日常縫隙之中。

陳夏民認為，許多作品的第2集，常被視為過渡之作，但《做書的人2》並不是，而是從一開始就往下鑽，情感濃度更高，內容更深入。

書中同時記錄韓國獨立出版社的經營案例，例如將辦公室改為閱讀室，或定期開放空間變身「小書店」，透過活化空間降低成本、創造收益。陳雨汝表示，預算限制未必是阻礙，反而可能激發創意，許多做法正是在受限情況下被逼出來。

●《做書的人》3部曲

陳夏民強調，「做書的人」系列規劃為3集，未來將進一步觸及大型書展策劃者、通路從業者，也計畫前往日本採訪。

他觀察，《做書的人2》的讀者不僅來自出版圈，也包括年輕世代、內容產業工作者與獨立工作者。有編輯傳訊息告訴他，看了第一段就決定買下；也有年輕研究生翻一翻後帶走。

陳夏民形容，《做書的人》在台灣出版業幾乎可說是「傳奇般的企劃」，過去國內沒有人如此瘋狂、大規模梳理「做書」這件事。這本書表面上談的是出版產業，翻開之後讀到的卻是關於工作、孤單、選擇、堅持下去的心情。他說，如果對工作仍有想像，或正感到疲憊，應該會感覺到這本書在召喚你。