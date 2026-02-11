　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相　共45隻有14對雙胞胎

▲2025年出生的大貓熊寶寶們經過近一年的飼育後，集體亮相。（圖／翻攝央視新聞）

▲2025年出生的大貓熊寶寶們經過近一年的飼育後，集體亮相。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國寶大貓熊（陸：大熊貓）在四川進行人工種群復育展現成效，中國大熊貓保護研究中心與成都大熊貓繁育研究基地今（11）日攜手，由保育員「抱著」2025年新生大貓熊寶寶集體亮相，藉此機會向大陸民眾送上憨態可掬、暖意融融的新春祝福。

▲2025年出生的大貓熊寶寶們經過近一年的飼育後，集體亮相。（圖／翻攝央視新聞）

《極目新聞》報導，2025年，兩大機構共成功繁育大熊貓幼崽45隻，其中，雙胞胎14對。在本次集體亮相中，共有30隻幼崽首次與公眾見面。這次亮相，不僅是小傢伙們第一次組團與公眾見面，也是他們第一次與自己的同齡小夥伴相聚。

經過將近一年時間，這批新生大貓熊寶寶已擺脫幼時無毛的粉色狀態，黑白相間的毛色特徵也揭示著，雖然只有幾個月大，但已經可以和大眾見面。

▲2025年出生的大貓熊寶寶們經過近一年的飼育後，集體亮相。（圖／翻攝央視新聞）

這群新生寶寶們，有的活潑好動，好奇地探索著外界的每一處新鮮角落，也有的慵懶趴在地上休息，一副悠然自得的模樣，還有大貓熊寶寶迫不及待學著媽媽的動作開始練習爬樹。

在2026年春節期間，遊客可在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地、雅安基地及成都大熊貓繁育研究基地內，近距離觀賞大貓熊媽媽與這批寶寶們溫馨相伴、互動嬉戲的萌趣景象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光
36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理取消出訪
前一天突哀悼張國榮！《太陽的新娘》鄭恩宇辭世　死因未公開
「北一女神」蔡瑞雪變樣！10連發近照　網驚認不出
快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選
快訊／《太陽的新娘》鄭恩宇過世！享年40歲
Jennie「捧4.3億現金」買豪宅！　驚人財力震撼韓網
專訪／點評對手賴瑞隆　柯志恩一句話超狠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相　共45隻有14對雙胞胎

「韓國是巨大縣城」上熱搜　陸網酸「老破小」：和韓劇反差太大

濮陽動物園小老虎「暖暖」1月離世　園方遭爆用舊影片持續騙粉絲抖內

大陸載人登月新進展　「夢舟飛船」首飛試驗成功

陸「春節」振興經濟推發票兌獎金　家電日用品「舊換新」撒幣625億

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

陸74歲醫學泰斗7天完成7大洲馬拉松　連南極都去了！目標跑到100歲

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相　共45隻有14對雙胞胎

「韓國是巨大縣城」上熱搜　陸網酸「老破小」：和韓劇反差太大

濮陽動物園小老虎「暖暖」1月離世　園方遭爆用舊影片持續騙粉絲抖內

大陸載人登月新進展　「夢舟飛船」首飛試驗成功

陸「春節」振興經濟推發票兌獎金　家電日用品「舊換新」撒幣625億

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

陸74歲醫學泰斗7天完成7大洲馬拉松　連南極都去了！目標跑到100歲

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

味全龍與韓職LG雙子簽訂年度合作協議　行銷、啦啦隊全面交流

HowZ太浪漫！　用花、花語串起「一夜情和禁忌曖昧」

長榮航空「桃園-華盛頓」6/26首航　每周4班即起開賣

詐領特別費6.8萬！台中前地政局長認罪　拿包遮臉：不要為難我

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

北市聞人楊醫師三溫暖又遭開槍　黑衣人嗆「出來面對」反遭圍毆

Mag 7不再獨領風騷？00989A大小通吃新亮點！

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「心臟衰竭」病危通知單曝光

嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

【檢舉魔人遭包圍】阿伯拍違停車輛被認出　路人怒嗆：是要選里長嗎？

大陸熱門新聞

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北 抵達後司機爆哭：第一次看見雪

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

習近平走進北京胡同向民眾拜年 「遇」快遞小哥問三問題

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分

陸外交部諷高市早苗：嘴喊對話，手忙對抗

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

陸74歲醫學泰斗7天完成7大洲馬拉松 連南極都去了！目標跑到100歲

濮陽動物園小老虎「暖暖」1月離世 園方遭爆用舊影片持續騙粉絲抖內

全紅嬋雜誌首秀！新造型登封面…引網驚呼

中芯國際2025年淨利增長36％ 第4季度營業利潤較同期下降23％

陸「春節」振興經濟推發票兌獎金 家電日用品「舊換新」撒幣625億

更多熱門

相關新聞

春節走春別塞車！學甲警提前會勘南鯤鯓交通管制一次看

春節走春別塞車！學甲警提前會勘南鯤鯓交通管制一次看

春節連續假期將至，返鄉車潮與走春人潮預料湧現，南鯤鯓代天府、學甲慈濟宮等知名廟宇及井子腳鹽田、青鯤鯓生命之樹、將軍漁港、北門遊客中心、頑皮世界野生動物園等熱門景點勢必吸引大量遊客。

陸「春節」振興經濟推發票兌獎金 家電日用品「舊換新」撒幣625億

陸「春節」振興經濟推發票兌獎金 家電日用品「舊換新」撒幣625億

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

高鐵「自由座等候時間燈號」用LINE就可查　春節限定11天上線

高鐵「自由座等候時間燈號」用LINE就可查　春節限定11天上線

ATM就能領新鈔　一堆人仍「排隊等臨櫃」！原因曝

ATM就能領新鈔　一堆人仍「排隊等臨櫃」！原因曝

關鍵字：

大熊貓大貓熊寶寶四川基地人工繁育春節

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

「美規車零關稅」即將定案

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面