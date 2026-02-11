2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相　共45隻有14對雙胞胎

▲2025年出生的大貓熊寶寶們經過近一年的飼育後，集體亮相。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國寶大貓熊（陸：大熊貓）在四川進行人工種群復育展現成效，中國大熊貓保護研究中心與成都大熊貓繁育研究基地今（11）日攜手，由保育員「抱著」2025年新生大貓熊寶寶集體亮相，藉此機會向大陸民眾送上憨態可掬、暖意融融的新春祝福。

《極目新聞》報導，2025年，兩大機構共成功繁育大熊貓幼崽45隻，其中，雙胞胎14對。在本次集體亮相中，共有30隻幼崽首次與公眾見面。這次亮相，不僅是小傢伙們第一次組團與公眾見面，也是他們第一次與自己的同齡小夥伴相聚。

經過將近一年時間，這批新生大貓熊寶寶已擺脫幼時無毛的粉色狀態，黑白相間的毛色特徵也揭示著，雖然只有幾個月大，但已經可以和大眾見面。

這群新生寶寶們，有的活潑好動，好奇地探索著外界的每一處新鮮角落，也有的慵懶趴在地上休息，一副悠然自得的模樣，還有大貓熊寶寶迫不及待學著媽媽的動作開始練習爬樹。

在2026年春節期間，遊客可在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地、雅安基地及成都大熊貓繁育研究基地內，近距離觀賞大貓熊媽媽與這批寶寶們溫馨相伴、互動嬉戲的萌趣景象。