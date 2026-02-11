　
社會 社會焦點 保障人權

北市聞人楊醫師三溫暖又遭開槍　黑衣人嗆「出來面對」反遭圍毆

記者張君豪／台北報導

2月9日晚間，南京東路三段「亞太三溫暖」發生黑幫登門滋擾恐嚇案件。松山警方接獲報案後派員到場，當場壓制涉案人，並查扣號令槍、辣椒噴霧等物品。警方初步研判，本案疑與長期債務糾紛延伸的幫派滋擾有關，全案後續已依傷害、強制、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲北市聞人楊醫師經營的三溫暖遭黑衣人開槍鬧事，警方逮捕3名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲北市聞人楊醫師經營的三溫暖遭黑衣人開槍鬧事，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

警方指出，案發當晚涉案人為25歲潘姓男子，有幫派背景，另有31歲汪姓、29歲蔡姓男子在場。蔡男辯稱自己只是到場消費洗澡，但警方仍依現場事證一併帶返釐清。

口角失控　滋擾者反遭追打報案

潘男落網辯稱：自己接受屏東當地某老大委託北上找三溫暖負責人「楊醫師」楊振豐處理事情，實際上就是到店內「鬧事」。潘男在店內遇到楊振豐後，曾尾隨楊男進入廁所，挑釁詢問「事情你要處理嗎？」楊男認為潘男無理取鬧，現場員工不滿，潘男亮出號令槍擊發後，遭三溫暖員工追打至樓梯間，潘男本要鬧事搞到自己打110報案求救。警方到場後，才救出潘男，但認定他和2名在場汪男（31歲）蔡男（29歲）涉嫌恐嚇、強制等罪，將3人帶回偵辦。

▲北市聞人楊醫師經營的三溫暖遭黑衣人開槍鬧事，警方逮捕3名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

半年宿怨未解　債務糾紛演變成「派人上門」

警方調查仍認為幕後是四海幫角頭郝廣民與亞太三溫暖經營者楊振豐因互助會、票據與支票債務問題爆發爭執，雙方債務問題喬不攏，郝男從2023年底陸續派小弟上門啟釁，先後發生包含金項鍊失竊，黑衣人鬧場、潑麵、誣告等多起衝突，如今延燒至2026年又傳出潑辣椒水、開槍事件。

警方擴大追查　釐清是否涉及幫派系統性滋擾

松山分局表示，案發後已針對涉案人手機進行數位鑑識，並調閱周邊監視器、通聯紀錄，將另2名同夥一併送辦。警方強調，對於任何暴力或幫派滋事行為，將強勢執法、迅速究辦，以維護社會秩序與市民安全。

相關新聞

1家3口因債務糾紛當街被擄　警1小時內救出逮9嫌

1家3口因債務糾紛當街被擄　警1小時內救出逮9嫌

47歲鄭姓男子與49歲張姓男子有債務糾紛，鄭認為張躲起來不還債，夥同另外8名嫌犯前往討債，趁張男外出駕駛自小客車時，鄭男等9嫌分乘2輛廂型車將張男當街攔停，並將張男與車上妻子及女兒等3人強押上車。警方獲報立即依行車動線兵分多路展開攔截圍捕，先於平鎮區育達路攔獲涉案之廂型車，救出張妻及女兒；再於平鎮區一處民宅救出張男，1小時內救出所有人質。

鳳山深夜押人討債！撞爛收費亭拖殘骸刮火花

鳳山深夜押人討債！撞爛收費亭拖殘骸刮火花

國道追逐駕駛棄車跳　2疊千元大鈔掉現場

國道追逐駕駛棄車跳　2疊千元大鈔掉現場

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

高雄街頭追逐！休旅車自撞　5人被帶回

高雄街頭追逐！休旅車自撞　5人被帶回

