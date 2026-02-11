南消東門消防暖心叩門　教「年節防火五要訣」護市民平安過好年

▲東門分隊消防人員逐戶叩門，向住戶解說「年節防火五要訣」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，台南市消防局第七大隊東門分隊11日前往轄內澄品觀邸大樓，針對每戶住戶進行防火宣導，並攜帶自製宣導版說明「年節防火五要訣」，提醒居民正確用火用電、災害應變及一氧化碳中毒防範，讓民眾安心迎新年。

消防人員強調，面對年節期間家家戶戶燈火通明及用火用電高峰，小疏忽可能釀成大災難，宣導不僅是例行工作，更是守護市民的核心精神。

宣導版面內容包括五大重點：一、正確用電，避免電器過載並安全使用；二、通風防CO，燃氣熱水器排氣管須外接並保持室內通風，防止一氧化碳累積；三、設備檢查，定期檢修滅火器及火警設備，並安裝CO警報器；四、逃生原則，小火快跑、大火關門，並教導就地避難要領；五、報警訣竅，保持冷靜並提供關鍵資訊。宣導後，居民熱烈參與問答互動，從「熱水器異味處理」到「火警逃生順序」等問題皆獲專業解答，獨居長者尤其表示面對面教學更實在，也增添安全信心。

第七大隊大隊長石家源指出，春節期間用火用電量大增，一氧化碳中毒及火警事件易上升，統計顯示此時段火警通報量比平時高出30%以上。本次宣導特別因應大樓環境，強化電梯受困應變及樓梯疏散技巧，降低居民慌亂風險。

消防局長楊宗林表示，自製宣導版整合最新消防規範與真實案例，讓每戶都成為防災一份子，強化社區聯防意識，期盼透過日常防災教育打造零事故年節。台南市長黃偉哲也肯定東門分隊主動走入社區的作為，強調防災是全民共同責任，期許市府持續支持基層創新宣導，讓台南成為全台最安全宜居城市。