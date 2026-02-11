　
國際

海灘散步竟踩到遺骨！男目擊「骨頭露出」急報警　死者身分曝光

▲▼日本北海道小樽市錢函地區海灘，發現韓籍男性陳屍在此。（圖／翻攝自Google地圖）

▲日本北海道小樽市錢函地區海灘，發現韓籍男性陳屍在此。（圖／翻攝自Google地圖）

記者羅翊宬／編譯

日本北海道小樽市知名海水浴場驚傳命案！5日下午1時30分，一名男子在「小樽夢幻海水浴場」散步時，赫然發現沙灘中露出疑似骨骸與人手，警方到場後確認為一具幾乎被海砂掩埋的男性遺體。經過調查後，證實為來自南韓的43歲男性，推測死亡約10天至2週，現場未發現明顯外傷。

根據日媒《北海道新聞》與《北海道放送》報導，事發地點位於北海道小樽市錢函的海水浴場。最初通報的男子向警方表示，「在沙灘上看到像骨頭的東西，還可以看到人的手」。警方趕抵現場後，發現遺體大部分埋在沙中，僅手部與部分骨骼露出地面。

死者身穿藍色夾克、黑色長褲及棕色靴子，背著旅客常用的斜背包。警方指出，背包內留有身分證件，經過後續調查，確認為來自南韓的43歲男性金昌一（音譯）。小樽警察署昨（10）日對外公布死者身分。

警方表示，當遺體被發現時，已經明顯死亡一段時間，推估約10天至兩週左右。部分部位出現嚴重損傷，但埋在沙中的身體部位並未發現明顯大型外傷。由於現場未見立即可辨識的致命傷痕，警方強調，將朝事故與輕生等多重方向進行調查，以釐清確切死因與事發經過。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在日本，可以撥打：心理健康諮詢統一專線：0570-064-556；關懷熱線：0120－279－338；生命電話：0570-783-556；LINE搜尋「生きづらびっと」加好友

日韓要聞日本北海道小樽遺體遺骨觀光客南韓身分證

