震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

震傳媒今（11日）公布最新「時事議題民調」，針對「是否支持民眾黨立委李貞秀擔任立委」進行調查，結果顯示，21.6%民眾支持，另有53.8%民眾不支持。另外，詢問「是否同意內政部不提供機密文件」，有56.2%民眾同意，另有25.9%民眾不同意，特別的是，在民眾黨支持者中，有42.4%同意內政部做法、46.9%不同意，顯見李貞秀擔任立委一事，已造成民眾黨內意見分歧。

是否支持李貞秀繼續擔任立委

震傳媒民調詢問民眾「民眾黨繼任立委李貞秀因為中華人民共和國國籍問題引法爭議，請問您支不支持她繼續擔任立法委員」，結果顯示，21.6%民眾表示支持，另有53.8%民眾表示不支持。

在政黨傾向交叉分析，不偏任何黨族群，有35.9%民眾表示不支持，另有17.4%民眾表示支持，不支持大於支持。

是否同意內政部不提供機密文件

震傳媒民調詢問民眾「內政部表示，將不提供機密等級文件與個資給立委李貞秀，並可能在質詢時不予答覆，以避免國家安全風險。請問您同不同意這個做法」？結果顯示，56.2%民眾表示同意，其中30.4%非常同意、25.8%還算同意，另有25.9%民眾表示不同意，其中13.3%完全不同意、12.6%不太同意。

在政黨傾向交叉分析，民進黨支持者，有81.1%表示同意內政部的做法，國民黨支持者有39.2%同意、42.9%不同意，特別的是，民眾黨支持者中，有42.4%同意內政部做法、46.9%不同意，顯見李貞秀擔任立委一事，已造成民眾黨內意見分歧。

▼震傳媒民調。（圖／震傳媒提供）

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年2月7日至2月9日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,069人（加權前家戶535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。