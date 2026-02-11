獨／海陸下士遭步槍擊中！撿回一命卻違軍法　鼻包紗布現身開庭

記者黃宥寧／台北報導

基層官兵壓力與求援機制恐失靈！新北三芝海軍雷達站潘姓下士執行彈藥交接勤務時，竟持國造T91步槍躲進廁所，擊發1發5.56公厘實彈並造成彈藥毀損，送醫後雖撿回一命，仍遭單位移送，並被士林地檢署依《陸海空軍刑法》毀用彈藥罪起訴。士林地院今（11）日首開庭，潘男鼻部仍包著紗布、神情虛弱，且未委任律師獨自出庭。

▲三芝雷達站下士自戕未遂慘遭被單位移送法辦。（圖／記者黃宥寧攝）

27歲潘男自2021年7月起在海軍陸戰隊防空警衛群基地第二營第四連服役，派駐於新北三芝區海軍雷達站。2024年12月28日下午4時許，潘男代理執行開庫作業，依法領取10顆5.56公厘步槍彈及2顆空包彈，並裝入2個彈匣內，準備執行彈藥交接勤務。

不料潘男卻在當日下午5時24分前往雷達站待命室領取一支國造T91步槍，並於晚間6時3分攜槍與彈藥進入雷達站廁所內擊發1發實彈，現場留下彈殼與彈孔，步槍及周邊噴濺大量血跡，當時情況一度相當危急，所幸經緊急送醫後保住性命。

單位獲報後到場蒐證，在廁所內查獲1枚空彈殼，天花板輕鋼架留有彈孔，涉案T91步槍及2個彈匣上殘留血跡，其中一個彈匣內剩5顆實彈與1顆空包彈，另一個彈匣內剩4顆實彈與1顆空包彈，與原先領取的彈藥數量相符。

多名官兵證稱，潘男當天確實負責開庫領彈並應將彈藥交付正哨衛兵，現場亦有人聽到槍聲；潘男於偵查中，也坦承持槍並擊發子彈的經過。

檢方認為，潘男趁執行公務之際故意擊發實彈，已觸犯《陸海空軍刑法》第58條第1項後段「毀用彈藥罪」，雖屬情節輕微，仍依法提起公訴。

至於新北憲兵隊原認潘男可能涉犯竊取或侵占軍用武器及彈藥罪嫌，檢察官則認為潘男係依職務領取並持有步槍與彈藥，目的在於自戕，除擊發的1顆子彈外，其餘武器與彈藥均已歸還保管，難認具有不法所有意圖，因此未另就軍備竊占部分起訴。

士院今開審查庭，潘男未委任律師獨自出庭，他鼻部仍包著紗布，神情疲憊、說話氣虛。面對法官詢問時，潘男僅簡短表示「我認罪」。

公訴檢察官表示，考量被告坦承案行，可給予緩刑，更當庭翻閱《小六法》，指出本案雖依《陸海空軍刑法》起訴，但仍有減刑規定可供適用。

不過法官則認起訴所援引的法條適用仍有疑義，直言「起訴法條怪怪的」，決定釐清相關條文與構成要件後，將案件移由審理庭續行審理。

庭後《ETtoday新聞雲》也在法院外訪問潘男，試圖了解他當初開槍的原因。潘男神情明顯疲憊，面對提問一度沉默，僅低聲坦言「是心理因素」，並表示目前也有新的工作內容，不願再多談細節。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995