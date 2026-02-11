快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

▲周曉芸。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨2026新北市三重、蘆洲議員初選，黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸意外在民調上輸給素人陳彥廷，周遂申請複查，選決會昨表示，兩位擬參選人已充分理解，需要一些時間考慮後續要如何進行，再做最後決定。不過，民調執行機關世新大學民意調查中心今（11日）回函，維持民調結果，因此民眾黨今在中央委員會上，核定通過提名陳彥廷參與2026年新北市第四選區議員選舉。

針對周曉芸所提出民調複查申請，民眾黨11日說，已完成調查報告，於2月10日召開會議邀請外部專家、中山大學特聘教授張其祿、世新大學民意調查中心鍾執行長及兩位擬參選人同志共同列席，讓其充分表示意見，經兩位擬參選人同志表示不必再進行民調，選決會決議給予兩位擬參選人同志充分思考時間。

民眾黨指出，2月11日民調執行機構世新大學民意調查中心正式書面回覆，該中心表示原民意調查結果的結論得以維持，選決會因此決議公告新北市第四選區初選由擬參選人陳彥廷同志勝出，提名陳彥廷本黨參與新北市第四選區議員選舉。

民眾黨轉述，黃國昌以選舉決策委員會成員身份向中央委員報告，民調複查的詳細過程，在給擬參選同志充分表達意見的程序後，世新大學民意調查中心於今天上午提出書面回覆「本單位於第二日調查初始，即同時使用第一套及第二套電話樣本，雖與撥打順序之規則不同，但兩套樣本均為隨機抽樣結果，成功訪問的受訪者都是戶籍設在本選區有投票權之民眾具有代表性.......根據統計結果來看，兩套樣本中候選人的支持度雖有不同，但都在抽樣誤差的範圍內，因此兩套樣本無異常，調查結果可合併計算。」因此，選決會尊重世新大學書面回覆，維持原民意調查結果結論。