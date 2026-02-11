守護長者防線！南消二大挺進融園長照中心　實兵演練強化避難韌性

▲南消第二大隊前進融園老人長期照顧中心實地踏勘，強化防火區劃與避難動線，消防人員輔導自衛消防編組演練，模擬火災通報與初期滅火流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著台灣正式邁入超高齡社會，長照機構的防火安全成為城市韌性的關鍵一環，台南市消防局第二大隊11日前往轄內「融園老人長期照顧中心」進行實地踏勘與自衛消防編組演練，針對高齡、行動不便及長期臥床長者特性，模擬火災應變情境，強化避難機制，為避難弱者築起一道「帶不走的安全防線」。

消防人員實地進入機構內部，盤點潛在風險，重點檢視建築防火區劃、避難動線規劃，以及消防栓、自動警報設備與滅火器配置情形，確保硬體設備符合安全需求。同時與機構負責人深入交流，針對日常照護流程提出防災專業建議，強調平時落實管理，才能在關鍵時刻爭取寶貴時間。

演練過程中，消防局輔導機構人員進行自衛消防編組操作，模擬火災發生時的通報程序、初期滅火及避難引導流程，並特別強調「就地避難與水平避難」原則，避免倉促垂直疏散造成長者二次傷害。此外，也針對夜間人力較為精簡時段進行沙盤推演，強化第一時間應變能力與分工默契。

消防局長楊宗林表示，長照機構防災重點在於與時間賽跑，高齡者避難能力普遍受限，災害應變不能只仰賴消防隊到場救援，更要落實場所自主管理與平時演練。市府秉持市長黃偉哲「以人為本、預防重於救災」理念，推動軟硬兼施防災策略，從設備建置到人員訓練雙軌並進，深化防災意識。

第二大隊大隊長王騰毅指出，將訓練場域移至實際場所，有助於提升消防人員對不同類型場域風險的掌握度，也能協助機構強化內部應變機制。未來將持續推動避難弱者場所輔導與演練工作，全面提升城市防災韌性，守護長者生命安全。