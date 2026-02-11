民進黨議員初選禁用賴清德、蕭美琴肖像　黨中央勒令：過年前下架

▲民進黨初選規範。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨六都議員昨登記截止，超額登記選區協調至2月13日，如果無法達成協議就辦理初選民調，調查時間為3月2日至4月10日。民進黨今（11日）召開中常會，據轉述，因有部分小雞致電黨中央投訴，民進黨祕書長徐國勇宣布，初選時間禁掛總統賴清德、副總統蕭美琴合影文宣，最晚要在過年前下架。

民進黨先前縣市首長初選有「禁大咖條款」，規範參與初選者，不得使用總統、副總統、行政院長，以及選對會相關成員的肖像文宣。縣市長初選完成後，選對會達成決議鬆綁規定，議員初選只要徵得當事人同意即可使用，但中央黨部有支薪的黨工，如發言人等，則要維持選務中立。

而民進黨今召開中常會，據轉述，中常會上，中常委王世堅反映，有看到正副總統照片被小雞使用，不甚妥當，初選期間應該禁止。

祕書長徐國勇則表示，現在正在進行議員初選登記，有些人使用總統副總統做為看板跟宣傳小物，初選期間是不允許，選對會之前已經禁止，也已經通知所有候選人下架，最晚在過年前，要下架看板、更換照片。

據了解，因為部分小雞未取得跟大咖合照，也有許多人打電話到黨中央反映。而黨中央認為，部分選區初選競爭激烈，不希望後續造成太多紛爭，因此初選期間先禁止小雞在看板、競選小物中印上賴清德、蕭美琴圖像。組織部也已經在陸續處理。