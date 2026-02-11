白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

▲總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（11日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德表示，從這次的日本眾議院改選，可以看到日本國民除了高度重視經濟產業的發展，也十分關切印太區域的安穩。賴也提到，同樣是位處印太第一島鏈的台灣，必須具備堅實的防衛能力來捍衛國家安全，希望朝野各黨，能從日本眾議院改選的結果中，清楚理解國家發展重要性，在新會期開議後，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例的審議。

針對日前日本眾議院選舉的結果，賴清德表示，首先，謹代表民進黨，誠摯向高市早苗總裁與自由民主黨表達祝賀之意，恭喜自民黨獲得日本選民的高度支持，贏得316席眾議院席次。這次日本國會選舉結果，不僅彰顯日本國民對高市首相及其內閣執政表現的肯定，也清楚反映出，日本社會對推動經濟改革、強化國家安全，以及因應區域局勢挑戰等政策方向的支持。

賴清德指出，基於台灣與日本共享民主自由的價值，且長期秉持互助互惠的精神，台日兩國應持續深化各層面的交流與合作，攜手面對區域挑戰，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。民進黨將持續與日本朝野政黨，進一步擴大往來互動，在人工智慧、半導體領域等關鍵產業發展，以及國防建設、情報交流等國安戰略布局，積極推動台日在區域安全與經濟安保的實質夥伴關係。

賴清德表示，從這次的日本眾議院改選，可以看到日本國民除了高度重視經濟產業的發展，也十分關切印太區域的安穩。因此，自民黨主張提高國防預算、鞏固整體防衛能力，獲得日本社會普遍的認同與支持。

賴清德直言，同樣是位處印太第一島鏈的台灣，面對中國威權主義持續擴張的威脅，必須具備堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，來捍衛國家安全、維護印太區域的穩定，以及守護民主自由的永續。希望國內朝野各黨，能從日本眾議院改選的結果中，清楚理解國家發展與區域穩定的重要性，在立法院新會期開議後，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例的審議。

而春節將至，賴清德也提到，下週二就是大年初一，農曆春節九天連假將至，預期將湧現返鄉團聚與外出旅遊的車流人潮，希望行政院相關部會，務必做好交通疏運措施與宣導，讓國人返鄉出遊能平安順暢，在春節期間開開心心過好年。