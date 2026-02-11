　
    • 　
>
政治

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

▲▼總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（11日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德表示，從這次的日本眾議院改選，可以看到日本國民除了高度重視經濟產業的發展，也十分關切印太區域的安穩。賴也提到，同樣是位處印太第一島鏈的台灣，必須具備堅實的防衛能力來捍衛國家安全，希望朝野各黨，能從日本眾議院改選的結果中，清楚理解國家發展重要性，在新會期開議後，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例的審議。

針對日前日本眾議院選舉的結果，賴清德表示，首先，謹代表民進黨，誠摯向高市早苗總裁與自由民主黨表達祝賀之意，恭喜自民黨獲得日本選民的高度支持，贏得316席眾議院席次。這次日本國會選舉結果，不僅彰顯日本國民對高市首相及其內閣執政表現的肯定，也清楚反映出，日本社會對推動經濟改革、強化國家安全，以及因應區域局勢挑戰等政策方向的支持。

賴清德指出，基於台灣與日本共享民主自由的價值，且長期秉持互助互惠的精神，台日兩國應持續深化各層面的交流與合作，攜手面對區域挑戰，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。民進黨將持續與日本朝野政黨，進一步擴大往來互動，在人工智慧、半導體領域等關鍵產業發展，以及國防建設、情報交流等國安戰略布局，積極推動台日在區域安全與經濟安保的實質夥伴關係。

賴清德表示，從這次的日本眾議院改選，可以看到日本國民除了高度重視經濟產業的發展，也十分關切印太區域的安穩。因此，自民黨主張提高國防預算、鞏固整體防衛能力，獲得日本社會普遍的認同與支持。

賴清德直言，同樣是位處印太第一島鏈的台灣，面對中國威權主義持續擴張的威脅，必須具備堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，來捍衛國家安全、維護印太區域的穩定，以及守護民主自由的永續。希望國內朝野各黨，能從日本眾議院改選的結果中，清楚理解國家發展與區域穩定的重要性，在立法院新會期開議後，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例的審議。

而春節將至，賴清德也提到，下週二就是大年初一，農曆春節九天連假將至，預期將湧現返鄉團聚與外出旅遊的車流人潮，希望行政院相關部會，務必做好交通疏運措施與宣導，讓國人返鄉出遊能平安順暢，在春節期間開開心心過好年。

賴清德日本選舉台日合作印太安全高市早苗民進黨國民黨民眾黨國防特別預算

